به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباس زاده ظهر شنبه در شورای زکات لرستان در سخنانی با اشاره به همکاری مدیران آموزشگاههای روستایی لرستان با شورای زکات، اظهار داشت: همچنین موضوع ترویج مسئله زکات در سطح مدارس استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به توجه به موضوع ترویج فرهنگ زکات در درس انشای دانش آموزان استان، عنوان کرد: می طلبد که شورای زکات استان در رابطه با تجهیز مدارس، آموزش و پرورش استان را کمک کند.

معاون آموزش و پرورش لرستان با تاکید بر لزوم کمک این شورا برای تامین فرش مورد نیاز دو هزار و ۶۰۰ مدرسه فاقد فرش سجاده ای لرستان، بیان داشت: در حال حاضر تنها هزار و ۴۰۰ مدرسه از مجموع چهار هزار مدرسه استان دارای فرش سجاده ای هستند.