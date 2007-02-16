  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۵۶

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری در گفتگو با مهر :

صدور پروانه کار به اعتبار حرفه پرستاری می افزاید

صدور پروانه کار به اعتبار حرفه پرستاری می افزاید

داشتن پروانه کار پرستاری ، تسهیلاتی را برای پرستاران ایجاد نمی کند اما باعث افزایش اعتبار کار پرستاران می شودد.

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروانه کار برای پرستارانی که در این رشته فارغ التحصیل می شوند از سوی وزارت بهداشت صادر می شود.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه صدور پروانه کار برای پرستاران برای ارائه مجوز فعالیت فارغ التحصیلان است ، گفت: استفاده از پروانه کار می تواند برای پرستارانی که قصد ارائه خدمات پرستاری در منازل را دارند موجب جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو شود.

شریفی مقدم اظهار داشت: صدور پروانه کار برای پرستاران موقعیت حرفه ای پرستاران را شفاف تر می کند اما شرایط خاصی را برای استخدام پرستاران ایجاد نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: بر اساس برنامه های در نظر گرفته از سوی وزارت بهداشت ، قرار است که این پروانه کار برای 130 هزار پرستار صادر شود.

معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری گفت: داشتن پروانه کار برای پرستاران نشان دهنده هویت پرستاران و تائید فارغ التحصیل شدن پرستاران است.

کد مطلب 448551

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها