صدور پروانه کار به اعتبار حرفه پرستاری می افزاید

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پروانه کار برای پرستارانی که در این رشته فارغ التحصیل می شوند از سوی وزارت بهداشت صادر می شود.
معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری با بیان اینکه صدور پروانه کار برای پرستاران برای ارائه مجوز فعالیت فارغ التحصیلان است ، گفت: استفاده از پروانه کار می تواند برای پرستارانی که قصد ارائه خدمات پرستاری در منازل را دارند موجب جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو شود.
شریفی مقدم اظهار داشت: صدور پروانه کار برای پرستاران موقعیت حرفه ای پرستاران را شفاف تر می کند اما شرایط خاصی را برای استخدام پرستاران ایجاد نخواهد کرد.
وی تصریح کرد: بر اساس برنامه های در نظر گرفته از سوی وزارت بهداشت ، قرار است که این پروانه کار برای 130 هزار پرستار صادر شود.
معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری گفت: داشتن پروانه کار برای پرستاران نشان دهنده هویت پرستاران و تائید فارغ التحصیل شدن پرستاران است.
نظر شما