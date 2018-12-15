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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۷

با ساخت عملگر برقی شیرهای صنعتی؛

متخصصان داخلی انحصار آمریکا، انگلیس و فرانسه را شکستند

متخصصان داخلی انحصار آمریکا، انگلیس و فرانسه را شکستند

بوشهر - سرپرست پایانه‌های نفتی ایران گفت: متخصصان داخلی کشورمان انحصار شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی در ساخت عملگر برقی شیرهای صنعتی با سایز بالا را شکستند.

عباس اسدروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طراحی و ساخت ابزار و دستگاه‌های مورد نیاز و اقدام‎هایی به‎منظور اصلاح فرآیندها انجام شده است تا از هزینه‌های گزاف خرید دستگاه‌های خارجی مشابه جلوگیری کند.

وی افزود: با توجه فرمایشات مقام معظم رهبری و نام گذاری سال ۹۷ بعنوان سال حمایت از کالایی ایرانی، شرکت پایانه‌های نفتی ایران با استفاده دانش نظری و مهارت‌های عملی متخصصین خود و همچنین با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی و ساخت اولین عملگر برقی در ایران شد.

سرپرست پایانه‌های نفتی ایران تصریح کرد: این نوع تجهیز برای باز و بسته کردن شیرهای صنعتی با سایز بالا دارای کاربرد بسیار گسترده‌ای در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است و انحصار ساخت آن فقط در اختیار شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی بوده است.   

اسدروز خاطرنشان کرد: اولین نمونه ساخته شده به مدت بیش از یک سال در پایانه نفتی خارگ نصب شده و همه مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به انجام رسانده است. 

وی ادامه داد: تعدادی دستگاه دیگر نیز در حال ساخت بوده که انشاءالله در بهمن ماه سال جاری بر روی سامانه اندازه‌گیری نفت خام یکی از سکوهای نفتی ایران نصب خواهد شد.

کد مطلب 4485517

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