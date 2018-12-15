متخصصان داخلی انحصار آمریکا، انگلیس و فرانسه را شکستند

عباس اسدروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طراحی و ساخت ابزار و دستگاه‌های مورد نیاز و اقدام‎هایی به‎منظور اصلاح فرآیندها انجام شده است تا از هزینه‌های گزاف خرید دستگاه‌های خارجی مشابه جلوگیری کند.

وی افزود: با توجه فرمایشات مقام معظم رهبری و نام گذاری سال ۹۷ بعنوان سال حمایت از کالایی ایرانی، شرکت پایانه‌های نفتی ایران با استفاده دانش نظری و مهارت‌های عملی متخصصین خود و همچنین با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان موفق به طراحی و ساخت اولین عملگر برقی در ایران شد.

سرپرست پایانه‌های نفتی ایران تصریح کرد: این نوع تجهیز برای باز و بسته کردن شیرهای صنعتی با سایز بالا دارای کاربرد بسیار گسترده‌ای در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است و انحصار ساخت آن فقط در اختیار شرکت‌های انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی بوده است.

اسدروز خاطرنشان کرد: اولین نمونه ساخته شده به مدت بیش از یک سال در پایانه نفتی خارگ نصب شده و همه مراحل آزمایشی خود را با موفقیت به انجام رسانده است.

وی ادامه داد: تعدادی دستگاه دیگر نیز در حال ساخت بوده که انشاءالله در بهمن ماه سال جاری بر روی سامانه اندازه‌گیری نفت خام یکی از سکوهای نفتی ایران نصب خواهد شد.