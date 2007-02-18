رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید گنندگان درگفتگو با خبرنگارمهربا اشاره به این که از آذرماه امسال ثبت سفارش واردات گوشی های تلفن همراه به دارندگان نمایندگان رسمی محدود شد، گفت: این امر برای ساماندهی واردات و همچنین ساماندهی بازارخدمات پس از فروش این کالا بسیارموثر است.

محمد حسن نعمت اللهی با بیان این که هم اکنون عدم ارائه فروش و خدمات پس ازفروش مناسب درهنگام خرید یکی از بزرگترین مشکلات مصرف کنندگان گوشی های تلفن همراه است، افزود: براساس محدودیت در ثبت سفارش گوشی های تلفن همراهی که دارای 3 مشخصه مورد نظراعلام شده باشند، دربازارقاچاق نیستند.

وی مطابقت داشتن شماره سریال گوشی های تلفن همراه از نظرنرم افزاری و برچسب پشت گوشی ، فعال شدن از طریق سیم‌کارت شرکت ارتباطات سیار( به‌جزتالیا و ایرانسل) و برخورداری از گارانتی شرکت های رسمی را سه مشخصه گوشی های غیر قاچاق در بازاربرشمرد.

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت درخصوص مارک‌های معتبر گوشی تلفن همراه دربازار، خاطرنشان کرد: نوکیا با خدمات طلایی نیا، اتصالات ، موبایل پلاس و پارس ایراتل، مارک سونی اریکسون با خدمات پارس سیتادل، پارس نیکاتل، پارس کامتل کیش و سیران، سامسونگ با خدمات پارس قائم، پارس مایکرو تل، ال جی با خدمات پرشین تله کام و مادیران، مارک ساژم با خدمات بهارمین رانجو ، پنتک با خدمات فناوری اطلاعات و آینده نگرقشم و حایربا خدمات پس از فروش مطهرضمیر از مارک های معتبر و قابل خرید گوشی های تلفن همراه در بازارمحسوب می شوند.

وی با تاکید بر این که هر گوشی تلفن همراهی که یکی از سه مشخصه یاد شده را نداشته باشد قاچاق محسوب می شود، اضافه کرد: گوشی های تلفن همراه با خدمات پس فروش ارس ، نوین، ایرانیان، پارسه؛ ایرافون، پارس تل، پاپ تل، ایران تل، افق، پارس نیکاتل، دیاموند و امارات نیزاز جمله گارانتی های غیر متفرقه در بازارهستند که قاچاق محسوب می شوند.

نعمت اللهی با اشاره به اعمال تذکرلازم به واحدهای صنفی در سراسرکشورو اطلاع رسانی ازطریق اتحادیه های صنفی ، گفت: درتهران نیز از اغلب مغازه داران تعهد کتبی گرفتیم که از عرضه گوشی قاچاق خودداری کنند.

وی از جمع آوری گوشی های تلفن همراه قاچاق ازسطح بازارتا قبل از شب عید خبر داد و گفت: در ابتدا در سطح بازار تهران نسبت به جمع آوری این گوشی ها اقدام خواهد شد.

رئیس مرکز هماهنگی امور بازرسی سازمان حمایت افزود: متاسفانه به علت عدم دقت مردم در خرید گوشی های قاچاق با این پدیده در سطح بازار همچنان مواجه ایم.

وی تصریح کرد: با هماهنگی با شرکت مخابرات نسبت به قطع شماره سریال‌هایی که به صورت غیرسمی فعال شده اند، اقدام خواهیم کرد که این امر در وهله نخست موجب ضرر مصرف کنندگان می شود.