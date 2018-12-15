حمله وزیر خارجه بحرین به امیر قطر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، خالد بن احمد وزیر خارجه بحرین به دعوت شیخ تمیم امیر قطر برای گفتگو درباره بحران موجود میان دوحه و چهار کشور عربی واکنش نشان داد.

وی گفت: قطر در حالی دعوت به گفتگو می کند که امیر این کشور در نشست سران شورای همکاری خلیج فارس در ریاض حضور نمی یابد.

خالد بن احمد بیان کرد: قطر دعوت به احترام متقابل می کند در حالی که به رهبران ما و کشورهای ما به طور مداوم حمله می کند. دعوت به عدم دخالت در امور داخلی می کند در حالی که دخالت می کند و از توطئه دست نمی کشد. فراتر از آن ما نمی دانیم که قطری ها از کدام محاصره حرف می زنند.