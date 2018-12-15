۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۵۵

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان خبر داد:

هلاکت ۲ سوداگر مرگ و کشف بیش از ۴ تن مواد افیونی در شهرستان سرباز

زاهدان - جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان از هلاکت ۲ سوداگر مرگ، دستگیری ۲ قاچاقچی و کشف ۴ تن و ۱۱ کیلوگرم مواد افیونی در شهرستان سرباز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سرباز با پشتیبانی اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) یک باند بزرگ قاچاق مواد افیونی که به صورت مسلحانه و با استفاده از خودروهای تیزرو قصد جابه جایی محموله سنگین مواد مخدر از مناطق مرزی به عمق کشور را داشتند، شناسایی کردند.

وی افزود: تیم های عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان سرباز با رصد مداوم تحرکات اعضای این باند مسلح، قاچاقچیان را که در یکی از محورهای کوهستانی با ۲ دستگاه تویوتا لندکروز در حال جا به جایی مواد مخدر بودند، تحت نظر قرار دادند که سوداگران مرگ به محض ورود به منطقه کمین پلیس، با آنها درگیر شدند.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان تصریح کرد: در این عملیات با آتش پر حجم تیم های عملیاتی پلیس، ۲ تن از قاچاقچیان مسلح به هلاکت رسیدند و ۲ نفر از آنان نیز دستگیر شدند.

سردار طاهری عنوان کرد: ماموران پلیس در پاک سازی منطقه درگیری و بازرسی از ۲ خودروی متعلق به اعضاء این باند، ۳ تن و ۳۷۳ کیلو و۵۶۰ گرم تریاک ، ۳۷۳ کیلو و ۹۲۰ گرم مرفین، ۱۹۶ کیلو و ۱۴۰ گرم حشیش، ۴۴ کیلو و ۸۷۰ گرم هروئین، ۲۳ کیلوگرم سایر مواد مخدر، یک قبضه اسلحه کلاش مجهز به سیستم نارنجک انداز به همراه ۴ گلوله نارنجک، سه تیغه خشاب و ۱۸ تیر جنگی کشف کردند.

وی تصریح کرد: پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و حضور در تمام نقاط استان اجازه نخواهد داد قانون شکنان و قاچاقچیان به اهداف پلید خود دست پیدا کنند.

کد مطلب 4485526

