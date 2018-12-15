نفت آبادان مربی بزرگی دارد/ تیم باید تقویت شود

علی عیسی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بازیکنان صنعت نفت روز گذشته با غیرت و مردانگی که از خود نشان دادند ثابت کردند که تیمشان می‌تواند یکی از بهترین تیم‌های لیگ برتر فوتبال به لحاظ کیفی باشد.

وی اظهار کرد: همه دیدند که سرجیو سرمربی تیم در این فصل تا چه اندازه به بازیکنان جوانی که آینده فوتبال آبادان به شمار می روند، اطمینان دارد، بازیکنانی همچون دریس، سلمانی، جبیره و ساکی و مجدمی بارها در این فصل برای تیمشان به میدان بازی رفتند و شاهکار روز گذشته این مربی خارجی نیز تعویض‌های طلایی وی و به بازی آوردن محمدرضا غبیشاوی بود تا این جوان آتیه دار آبادانی زننده گل پیروزی‌بخش ما باشد.

عیسی زاده تصریح کرد: پیروزی مقابل سایپا ما را بیش از پیش مصمم و امیدوار کرد و این تیم با مربی بزرگی که دارد شرایط بهتری را در نیم فصل دوم تجربه خواهد کرد.

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان یادآور شد: از همین امروز تلاشمان را در جهت تقویت تیم در نیم فصل دوم در قالب جذب بازیکن آغاز کرده‌ایم و به دنبال آن هستیم تا با اضافه کردن چند بازیکن، نقاط ضعف تیم را برطرف کنیم.

عیسی زاده با قدردانی از همراهی و حمایت یکی از نمایندگان مردم آبادان در مجلس که سبب تقویت روحیه بازیکنان و کادر فنی شد، گفت: آبادان به مسئولانی که به فوتبال نگاهی منطقی و به دور از احساس و بی توجه به بازیهای سیاسی دارند، نیازمند است، این افراد شبیه برخی ها، چوب لای چرخ تیم نمی گذارند و حامی صنعت نفت هستند.