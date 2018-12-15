استقبال از دانش آموزان ساروی شرکت کننده در مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم استقبال از دانش آموزان مقام آور بیست و سومین مسابقه جهانی UCMASکه ظهر شنبه در باشگاه فرهنگیان ساری برگزار شد دکتر حسین اخوان، معاون مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران با بیان اینکه باید دانش آموزان را به عنوان سرمایه اجتماعی و فرهنگی توجه شود، اظهار کرد: فراهم کردن شرایط لازم برای استفاده از ظرفیت این دانش آموزان باید سیاست اصلی ما باشد.

وی با تاکید بر اینکه رسانه ها و صدا وسیما در شناسایی دانش آموزان نخبه سرمایه گذاری کنند، گفت: این دانش آموزان به عنوان سرمایه اجتماعی باید به گروه های همسالان خود معرفی شوند تا دانش آموزان آن ها را به عنوان الگو قرار دهند.

دکتر اخوان بر شناسایی افراد نخبه و فراهم کردن امکانات برای همه دانش آموزان تاکید کرد و افزود: سیاست اصلی ما فراهم کردن امکانات لازم برای افراد محروم و کم بضاعت جامعه است که بتوان از توانمندی آن ها در حوزه های مختلف استفاده کرد.

رضی پور، مشاور فرماندار و استاندار مازندران نیز با بیان اینکه مادران زحمات زیادی در موفقیت دانش آموزان دارند، گفت: استان مازندران ظرفیت و پتانسیل های زیادی دارد که به دلیل شرایط اقتصادی برخی از افراد نتوانستند شرکت کنند و از بین این افراد ۵ شرکت کننده به عنوان نماینده آن ها توانستند افتخارآفرینی کنند.

وی با بیان اینکه UCMAS مادر همه آموزش ها در زمینه خلاقیت و مهارت است، افزود: تمرکز، دقت، و توسعه ذهنی از اهداف و دستاورد UCMASاست.

رضی پور با بیان اینکه برخی آن را همانند ماشین حساب می دانند و به آن توجه زیادی ندارند، ادامه داد: باید با نگاه نوین به آن توجه کنیم زیرا UCMAS تمرکز را افزایش می دهد که می توان به عنوان روشی برای درمان کودکان پیش فعال استفاده کرد.

غلامعلی مهدی نیا، نماینده و مدیرعامل Ucmas ایران در مازندران اظهار کرد:UCMASیک سیستم جهانی محاسبات ذهنی است که از مازندران ۵ نفر در ۵ سطح مختلف شرکت کردند و حائز رتبه های برتر شدند.

وی افزود:در این مسابقات شرکت کنندگان در ۸ دقیقه به ۲۰۰ سوال پاسخ دهند که دانش آموزان مازندرانی موفق به کسب مقام نخست و قهرمان قهرمانان شدند.

مهدی نیا با بیان اینکه این مسابقات در مرحله شهرستانی از بهار ۹۷ آغاز شد، گفت: درمسابقات جهانی امسال، ۴۲ کشور شرکت کردند که از کشور ایران ۱۱۰ نفر اعزام شدند.

نماینده UCMAS در مازندران با بیان اینکه تیم ایران مقام نخست جهان را کسب کند، افزود: UCMAS سیستمی است که کودکان علاوه براینکه می توانند با سرعت و دقت کار کنند یک سیستم توسعه ذهنی و یک برندجهانی است.

شایان ذکر است در این مسابقات تسنیم رضی پور و ماهان توکلی، ملینا کریمی، همتا جوانی مقام نخست محاسبات ذهنی چرتکه ای و ماهان طالبی قهرمان قهرمانان محاسبات ذهنی چرتکه ای را به دست آوردند.