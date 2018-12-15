۴۵ باشگاه ورزشی در شهرستان بروجن فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان، قدرتالله تکبند با اشاره به فعالیت ۴۵ باشگاه ورزشی مجوزدار در شهرستان بروجن، اظهار داشت: بیشتر باشگاههای ورزشی در رشتههای آمادگی جسمانی، بدنسازی و پرورش اندام، فوتبال و ورزشهای رزمی فعالیت دارند.
مسئول امور باشگاههای ورزشی بروجن گفت: تعداد بیشتر باشگاههای فعال این شهرستان، در بخش آقایان باشگاههای پرورش اندام و در بخش بانوان باشگاههای مرتبط با رشته آمادگی جسمانی و ایروبیک است.
تکبند با بیان اینکه طی سه ماه گذشته ۱۲ مورد بازدید از باشگاههای ورزشی انجام شد، عنوان کرد: حدود ۹۰ درصد از ورزشکاران فعال این باشگاهها بیمه میباشند.
وی با بیان این که باشگاهها محدودیتی برای دریافت مجوز در رشتههای متعدد ورزشی در صورت داشتن شرایط لازم ندارند، بیان کرد: همچنین در ابتدای هرسال نرخ نامه باشگاهها تعیین و هر باشگاه با توجه به فعالیت در رشته ورزشی خود این مبالغ را دریافت میکند.
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