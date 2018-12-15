فرودگاه در مقابل فرودگاه/تغییر قواعد بازی میان دمشق و تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرأی کویت به نقل از منابع برجسته سوری نوشت که ارتش سوریه قواعد درگیری با رژیم صهیونیستی را تغییر داده است به طوری که آماده است در مقابل هر حمله ای از سوی این رژیم پاسخ مشابه از خود نشان دهد.

این منابع تاکید کردند که دمشق این تصمیم را بعد از دیدن واکنش قاطعانه روسیه در قبال حمله رژیم صهیونیستی به سوریه و ساقط شدن هواپیمای روسی در سپتامبر گذشته اتخاذ کرده است.

روسیه در آن زمان مسئولیت این حمله و ساقط شدن هواپیمای مذکور را متوجه رژیم صهیونیستی دانسته و تصمیماتی را علیه تل آویو اتخاذ کرد.

بر اساس این گزارش سوریه منتظر است تا در صورت وقوع هرگونه حمله از سوی رژیم صهیونیستی همان حمله را علیه اهداف نظامی این رژیم انجام دهد به این معنی که اگر جنگنده های رژیم صهیونیستی فرودگاه سوریه را هدف قرار دهند جنگنده های سوری نیز فرودگاه تل آویو را هدف قرار می دهند.

منابع مذکور تاکید کردند که ارتش سوریه تجهیزات نظامی و موشکی لازم را برای این منظور در اختیار دارند.