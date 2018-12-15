کشف ۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر امان اللهی اظهار داشت: به دنبال اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی مبنی بر فعالیت عده ای از قاچاقچیان فعال در حوزه سیگار و اینکه قصد دارند محموله بزرگی وارد کرمانشاه کنند، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: با ردیابی مسیر تردد خودروی حامل سیگار قاچاق، گروهی از ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مسیر بیستون - کرمانشاه مستقر و این محور را به صورت نامحسوس تحت کنترل قرار دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمانشاه بیان کرد: ماموران پلیس با دیدن خودروی تیبا که حامل بار قاچاق بود سریعا وارد عمل شده و نسبت به توقیف ان اقدام کردند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۱۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد، گفت: طبق نظر کارشناسان ارزش این محموله قاچاق به حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال می رسد.

امان اللهی تصریح کرد: در این راستا خودروی حامل کالای قاچاق توقیف و راننده آن نیز دستگیر و تحویل مراجع قضائی شد.

وی در پایان از برخورد جدی و قاطعانه پلیس با پدیده قاچاق خبر داد و گفت: امسال اقدامات بسیار خوبی در راستای برخورد با این پدیده انجام شده است.