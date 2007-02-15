مجوز دولت بلر برای ساخت نیروگاه هسته ای جدید غیر قانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، به موجب رای صادره از سوی دادگاه عالی انگلیس، صدور مجوز از سوی دولت بلر مبنی بر ساخت نیروگاه هسته ای جدید به دلیل استفاده نکردن از رایزنی های عمومی غیر قانونی است.

به موجب رای این دادگاه، از آنجا که دولت در تصمیم گیری خود به موارد زیست محیطی توجه نکرده و از نظرات کارشناسان نیز استفاده نکرده، مجوز صادره از سوی دولت غیر قانونی است.

این دادگاه با درخواست گروههای حفظ محیط زیست موسوم به صلح سبز تشکیل شده بود.

لازم به ذکر است که انگلیس در حال حاضر 12 نیروگاه هسته ای دارد که این نیروگاهها 25 درصد از برق مورد نیاز مردم انگلیس را تامین می کنند.