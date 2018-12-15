۲۰ درصد از طرح های تفضیلی شهری در خراسان جنوبی کاربردی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم ظهر شنبه در کارگروه ایجاد، هماهنگی، پشتیبانی و نظارت بر برنامه های بسیج سازندگی استان توجه به مناطق محروم را از دغدغه های موجود دانست و اظهار کرد: باید از انجام اقدامات جزیره ای برای محرومیت زدایی پرهیز شود.

وی خواستار اولویت بندی نیازهای مناطق محروم شد و افزود: در شرایط کنونی اولویت بندی خوبی از مناطق محروم وجود ندارد که اقداماتی به صورت یک جا و منسجم انجام شود.

علوی مقدم با بیان اینکه همه دستگاه های اجرایی استان اولویت برنامه هایشان در راستای محرومیت زدایی را ارائه دهند، گفت: همچنین باید طرح های محرومیت زدایی به اشتراک گذاشته و مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه طرح های تهیه شده باید به مرحله اجرا برسد، افزود: اگر طرح ها تنها در مرحله علمی بماند و وارد عرصه عمل نشود، به طرح کتابخانه ای تبدیل شده و در گوشه اتاق به نمایش گذاشته می شود.

وی بیان کرد: در برخی از روستاها به ابعاد فرهنگی و زیرساخت ها پرداخته شده اما خدمات آموزشی نادیده گرفته شده است، بنابراین می طلبد تمامی نیازهای روستاییان در روند محرومیت زدایی دیده شود.

علوی مقدم با بیان اینکه باید طرح ها قبل از اجرا مورد مطالعه دقیق قرار گیرد، گفت: ۲۰ درصد از طرح های تفضیلی شهری در استان اجرایی نشده چراکه کاربردی نبوده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به نیازهای استان بیان کرد: باید در راستای ایجاد کشتارگاه صنعتی دام، سرمایه گذار جذب شود.

وی خواستار افزایش سرانه مطالعه شد و بیان کرد: در شرایط کنونی وضعیت سرانه مطالعه استان رضایت بخش نیست.