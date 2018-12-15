جزئیات اجرای طرح «زنگ آسمانی» در صبحگاه مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا مسیب‌زاده گفت: یکی از اهداف و اصول اساسی ناظر برحوزه قرآن، عترت و نماز توسعه مشارکت است یعنی آموزش و پرورش به تنهایی نه می‌خواهد و نه می‌تواند امر تعلیم و تربیت دانش‌آموزان را به عهده بگیرد قطعا همدلی و همیاری بخش‌های مختلف فرهنگی در روند کار آموزش و پرورش موثر است. به ویژه رسانه ملی که فراگیری بسیار زیادی دارد.

وی ادامه داد: در همین راستا کار مشترکی با رادیو قرآن به نام « زنگ آسمانی» از روز قبل رونمایی شد و آغاز به کار کرد. فضای باطراوت و بانشاطی را در آغاز صبح در مدارس داریم به نام صبحگاه یا مراسم آغازین برای قرائت قرآن. این برنامه با رادیو قرآن هماهنگ شده است و به مدت ده دقیقه از ساعت ۷ و نیم صبح، «زنگ آسمانی» پخش خواهد شد که شامل یک تلاوت برگزیده دانش‌آموزی، ترجمه، تفسیری مختصر یا پیام آیات قرآنی به بیان حجت‌الاسلام راستگو است و همه این‌ها با محوریت جز سی قرآن کریم هستند زیرا شعار اصلی آموزش و پرورش حفظ جز سی قرآن کریم است.

مسیب‌زاده افزود: زمان این برنامه حدود ۷ تا ۱۰ دقیقه است و با مذاکراتی که با اداره کل فرهنگی و هنری انجام می‌شود امیدواریم زمان برنامه آغازین را به ۳۰ دقیقه افزایش دهیم تا بتوانیم از این برنامه رادیویی هم بیشتر استفاده کنیم.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرروش افزود: در همین برنامه رادیویی هر روز مسابقه‌ای از آیات و مطالب ارائه شده برگزار می‌شود که هر روز به ۱۴ نفر برگزیده جایزه‌ای اهدا می‌شود. برای شرکت در این مسابقه لازم است دانش‌آموزان جواب صحیح همراه نام و نام خانوادگی خود را به سامانه پیامکی رادیو قرآن ۳۰۰۰۰۱۰۰ ارسال کنند. بعد از زمان مدرسه می‌توانند پاسخ درست را پیامک کنند.

به گفته مسیب‌زاده، برنامه صبحگاه یا آغازین شامل تلاوت قرآن، ترجمه و خلاصه تفسیر است و برنامه‌های ورزشی و سخنرانی مسئولان مدرسه هم به این موارد معمولا اضافه می‌شود. مسئولیت اصلی برنامه آغازین به عهده اداره کل فرهنگی و هنری است اما بخش قرائت قرآن و ترجمه و تفسیر به عهده اداره کل قرآن، عترت و نماز است.