مراسم تودیع و معارفه استاندار سمنان برگزار شد/آشناگر سکاندار جدید

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه استانداران سابق و کنونی استان سمنان در حالی ظهر شنبه به میزبانی سالن مطهری سمنان برگزار شد که معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور با حضور در آن حکم انتصاب علیرضا آشناگر به عنوان استاندار جدید سمنان را تقدیم وی کرد، همچنین از خدمات ۱۱ ماهه چاوشی نیز در مسند استانداری سمنان تجلیل به عمل آمد.
معاون وزیر کشور در این مراسم به ترفندهای دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی اشاره کرد و با بیان اینکه می بایست در برابر تمام توطئهها هوشیار بود، گفت: امروز دشمنان از راههای مختلف به دنبال بی اعتماد کردن مردم نسبت به مسئولان هستند.
ذوالفقاری با بیان اینکه امروز دشمنان در صدد ضربه زدن به نظام اسلامی هستند، بیان کرد: باید بیش از هر زمان هوشیار بود و بصیرت داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه چاپلوسی و بی قانونی نباید در دستگاه های اجرایی کشور فراگیر شود و مسئولان باید بدانند که در برابر اقدامات خود مسئول هستند، تاکید کرد: تنها راهکار برطرف کردن فساد این است که قانونمداری در کشور فراگیر شود و همه به قانون احترام بگذارند.
ارتقای سیستم اداری
معاون وزیر کشور بابیان اینکه معیار انجام امور در سیستم اداری کشور میبایست صداقت و تلاش در راستای رسیدن به اهداف نظام جمهوری اسلامی باشد، افزود: یکی از ویژگیهای بارز قانون مداری و رفع فساد، افزایش اعتماد مردمی است چراکه مردم قدردان مدیرانی هستند که با تلاش خود و باصداقت در کارها، اهداف نظام را دنبال میکنند؛ وی از سوی دیگر بروکراسی پیچیده دولتی را یکی از عوامل افزایش فساد دانست و تأکید کرد: یکی از گرفتاریهای مردم امروز همین کاغذبازیهای پیچیده بوروکراتیک است که باید آن را کاهش داد.
ذوالفقاری بابیان اینکه رویکرد کاغذبازی در سیستم اداری کشور یکی از عوامل منفی و سازنده فساد در کشور است، تأکید کرد: مردم از مسئولان، مسئولیتپذیری میخواهند همچنین باید با مردم صادق بود و عواقب تصمیمات را پذیرفت تا اعتماد عمومی لکهدار نشود.
وی بابیان اینکه امروز مردم از ما مسئولیتپذیری و پاسخگویی میخواهند و از فرافکنی بیزار هستند، تأکید کرد: یکی از مسائلی که باید به آن اذعان داشته باشیم واگذاری اختیارات به وزارتخانهها است که دولت دراینباره بهگونهای عمل کرده که یک امر واحد در کشور ۱۰ مسئول دارد و رفع این موضوع نیازمند بازنگری در برخی قوانین است.
ثبات مدیریتی ضرورت است
نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس نیز دیگر سخنران این مراسم بود که سخنان خود را با انتقاد شروع کرد و با بیان اینکه سمنان هر دوونیم سال یکبار یک استاندار جدید به خود دیده است، گفت: نوزدهمین استاندار سمنان در دوران انقلاب اسلامی امروز در حالی معارفه میشود که بهطور میانگین هر دو تا دو و نیم سال در این استان یک استاندار معارفه شده است و این امر نهتنها در زمره سیاستهای نظام اسلامی نیست بلکه مطلوب وزارت کشور هم نخواهد بود.
همتی با انتقاد از عدم ثبات مدیریتی در استانداری سمنان، افزود: این امر البته به ما نمایندگان مجلس نیز بازمیگردد چراکه ما نیز مقصر هستیم بههرحال چرخشها خیلی به نفع کشور و استان نخواهد بود برخی استانها چنین مشکلی دارند و عنوان کردهاند که منبعد امیدواریم سیاستها بهگونهای اتخاذ شود که کمتر این تغییرات را شاهد باشیم.
وی بابیان اینکه ثبات مدیریت در استان سمنان بهسرعت در توسعه کمک میکند، تأکید کرد: خوشبختانه مدیران موفقی مانند چاوشی در استان سمنان حضور داشتهاند و راه هنوز برایشان باز است، از سوی دیگر نکته قابلتوجه درباره چاوشی این است که در قلبها نفوذ کرده است و این امر را ما شهادت میدهیم که در یازده ماه حضور وی، در استان رخداده است.
پیگیر مقوله آب هستم
استاندار جدید سمنان نیز نخستین خطابه خود را صورت داد، وی بابیان اینکه حفظ آرامش در فضای سیاسی اولویت بنده است، تأکید کرد: امروز باید بهدوراز مجادلههای مرسوم در فضای سیاسی، تنها به فکر توسعه باشیم.
آشناگر بابیان اینکه اگر نگوییم سرمایه اجتماعی ما تخریبشده، دستکم باید بگوییم بسیار آسیبدیده است، افزود: باید تلاش کنیم تا سرمایه اجتماعی اعتماد عمومی در سطح استان سمنان بهبود یابد چراکه این استان دارای ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی بسیاری است.
وی بابیان اینکه دیگر برنامه من در مسند استانداری توسعه همهجانبه و پایدار استان است، تأکید کرد: نگاه سیاسی من کاملاً روشن است اما تمایل ندارم که بهعنوان یک فعال سیاسی فعالیت کنم.
استاندار جدید سمنان همچنین گفت: میتوانیم صنایع بزرگ را در استان سمنان مستقر کنیم تا در راستای توسعه اشتغالزایی و اقتصادی موفق عمل کنیم همچنین میبایست به جذب جمعیت استانهای همجوار کمک شود.
صبغه فرهنگی مردم سمنان غنی است
استاندار سابق سمنان نیز در این مراسم آخرین نطق خود را برای مردم استان کرد و با اشاره به اینکه از دوران خدمتی من مهمترین و مؤثرترین نکاتی که تجربه کردم دارالمرحمه بودن استان است، تاکید کرد: وصف تاریخی مردم خداشناس استان سمنان از گذشته دیرباز تاکنون میزبانی از زائران امام رضا(ع) بوده است و به همین دلیل استان پهناور سمنان به استان دارالمرحمه شهرت دارد.
چاوشی با تأکید بر لزوم احیای فرهنگ اصیل مذهبی و فرهنگی در استان سمنان گفت: عنوان دارالمرحمه را در این استان پاس بدارید و نسبت به احیای آن اقدام کنید. در آستان مقدس حرم مطهر امام رضا(ع) بابی با عنوان دارالمرحمه وجود دارد که قطعاً مردم سمنان در این باب سهیم هستند.
وی در مورد صبغه تاریخی و شهرت استان سمنان به دارالمرحمه تصریح کرد: این وصف از سوی بنده اختراع نشد و من دراینباره هویتسازی نکردم بلکه وصف دارالمرحمه در اسناد تاریخی این استان وجود دارد و حتی سکهای در استان سمنان با این عنوان ضرب شده است.
استاندار سابق سمنان بابیان اینکه دوره خدمت من در کنار مردم این منطقه بسیار خوب و سرشار از محبت، معرفت، همدلی و همنوایی ثبتشده است، بیان کرد: امروز همگرایی میتواند به مردم استان هویت بخشد.
تصمیمات چاوشی تاثیرگذار بود
ناجی معاون سیاسی و امنیتی استاندار سمنان و کسی که یکماهی سرپرست استانداری نیز بود به عنوان آخرین سخنرانی این مراسم بیان کرد: ایجاد توسعه پایدار یکی از مهم ترین اولویت های دولت است که با انتخاب علیرضا آشنا گر به عنوان استاندار جدید گامی مؤثر در پیشبرد و تحقق اهداف دولت در این راستا برداشته شده است.
وی با اشاره به خدمات و برنامه های مهم سید شهاب الدین چاوشی استاندار پیشین سمنان در دوران خدمت بیان کرد: ایجاد تحولات اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی از مهم ترین رویکردها و سیاستهای او در دوران خدمت ۱۱ ماهه بود.
ناجی با بیان اینکه سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان سمنان برکات زیادی را به همراه دارد، تصریح کرد: برنامه ریزی سفر رئیس جمهور به استان در زمان خدمت سید شهاب الدین چاوشی انجام شد.
وی اضافه کرد: برگزاری اجلاسیه سراسری نماز و مراسم روز دانشجو از دیگر برنامه های مهمی بود که با مدیریت و برنامه ریزی استاندار سابق سمنان و با حضور رئیس جمهور در سمنان برگزار شد.
حفط همدلی در استان سمنان
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان حفظ وفاق و همدلی میان مدیران اجرایی استان و مردم شهرستان های مختلف استان را از دیگر رویکردهای مهم چاوشی در دوران تصدی وی دانست و گفت: در طول قریب به یک سال گذشته با برنامه ریزی و تلاش های کم نظیر چاوشی شاهد رشد و توسعه استان در بخش های مختلف گردشگری، بومگردی، اقتصادی و سیاسی بودیم.
ناجی در بخش دیگری از سخنان خود راه اندازی فرودگاه سمنان را گامی مؤثر در ایجاد رونق اقتصادی و توسعه بخش های صنعتی و گردشگری استان دانست و گفت: راه اندازی این فرودگاه حاصل تلاش های بی شائبه سید شهاب الدین چاوشی بود.
چاوشی خوانی و محلی خوانی دستورانی مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان در زمره نکات جالب توجه این مراسم بود که با شگفتی و البته توجه حضار همراه شد در این مراسم همچنین حکم وزیر کشور نیز تقدیم آشناگر شد.
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