به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرینفر ظهر شنبه در مراسم هفته پژوهش در دبیرستان سعادت بوشهر اظهار داشت: باید روحیه تحقیق و پژوهش در مدارس تقویت شود و به صورت جدی به این مسئله توجه شود.
وی خواستار تقویت روحیه پژوهشگری در بین دانشآموزان شد و ادامه داد: دانش آموزان باید پژوهش محور تربیت شوند و اساتید و معلمان وظیفه مهمی در این زمینه دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم توسعه و تجهیز پژوهشسراهای دانش آموزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: دستیابی دانش آموزان به یافتههای جدید علمی در این پژوهشسراها محقق میشود.
وی به اهمیت و ارزش بالای پژوهشهای کاربردی اشاره کرد و افزود: در حوزه علم نباید تنها مصرف کننده باشیم و بلکه باید در راستای تولید علم برای توسعه و پیشرفت هرچهبیشتر کشور تلاش شود.
زرینفر خواستار هدایت و راهنمایی دانش آموزان به امر پژوهش و ایجاد زمینه مشارکت دانش آموزان در انجام پژوهش شد و بیان کرد: فرهنگ پژوهش و تحقیق فردی و گروهی در بین دانش آموزان گسترش یابد.
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