۲۱۶ماموریت توسط اورژانس ساوه انجام شد/کمک رسانی به۸۲مصدوم تصادفات

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی هفته گذشته در شهرستان های ساوه و زرندیه ۲۱۶ ماموریت شهری و جاده ای توسط نیروهای امدادی اورژانس انجام شد.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه افزود: از مجموع این اعزام ها طی هفته اخیر، ۶۵ مورد اعزام نیروهای امدادی اورژنس در رابطه با سوانح رانندگی درون شهری و جاده ای بوده است.

وی بیان کرد: در مدت مذکور بر اثر تصادفات رانندگی ذکرشده ۸۲ نفر مصدوم شده اند که توسط نیروهای امدادی اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافته اند و عمده مصدومان به بیمارستان مدرس ساوه فرستاده شده اند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه خاطرنشان ساخت: همچنین طی هفته اخیر در تصادفات محورهای ساوه و زرندیه متاسفانه یک تن از هموطنان جان خود را از دست داده است.

عزیزی تصریح کرد: طی آذرماه جاری مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه و زرندیه بیش از ۶۶۰ ماموریت اعزام نیروهای امدادی را برای کمک رسانی به مصدومان در سوانح مختلف به انجام رسانده است.