برخورد با فساد منحصر به دستگاه قضایی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه با حضور اعضا تشکیل جلسه داد.

در ابتدای این نشست، آیت‌الله جنتی که ریاست جلسه صبح امروز را به عهده داشت با اشاره به مشکلات ناشی از تورم و گرانی‌ کالاهای مورد نیاز مردم خواستار نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول شد و گفت: انتظار به حق مردم رسیدگی جدی به وضعیت آشفته بازار است و در شرایط فعلی این موضوع باید به عنوان اولویت اصلی همه دستگاه‌ها مورد توجه جدی قرارگیرد.

وی همچنین موضوع برخورد با فساد بویژه مفاسد اقتصادی را وظیفه‌ی همه قوا دانست و ضمن تشکر از اقدامات قوه قضائیه در این خصوص گفت: مبارزه با فساد در هر سطحی و هر دستگاه و نهاد، وظیفه‌ای همگانی است اما برخورد منحصر به دستگاه قضایی نیست و می‌بایست در همه قوا و با شکل گیری هر نوع فساد برخورد مؤثر صورت پذیرد.

در ادامه این جلسه لایحه اصلاح قانون پول شویی اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مورد بحث قرار گرفت:

بر اساس این گزارش در نشست امروز ماده یک لایحه مذکور که مغایرت آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی هیأت عالی نظارت اعلام و توسط شورای نگهبان به مجلس ارجاع شده بود پس از اصرار مجلس به منظور تعیین مصلحت مطرح گردید، و پس از ارائه دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و وزارتخانه‌های اقتصاد، نفت و بهداشت ، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نظرات مخالف و موافق خود را بیان کردند و در نهایت با رأی بیش از دو سوم اعضا نظر هیأت عالی نظارت تصویب شد و مقرر گردید مصوبه مجلس در خصوص این بند اصلاح گردد.

ادامه بررسی این لایحه به جلسات آتی مجمع موکول شد.