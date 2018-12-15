ساختمان ها برابر حوادث مقاوم سازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعدازظهر شنبه در دیدار با اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به کوتاه بودن دوره فعالیت اعضای هیئت رئیسه مهندسی ساختمان خواستار افزایش مدت فعالیت هیئت رئیسه به دو سال شد و گفت: مازندران در حوزه مهندسی خوشنام است.

نماینده ولی فقیه در مازندران، دوره یکساله فعالیت هیئت رئیسه نظام مهندسی راکوتاه دانست و گفت: در این مدت کوتاه نمی توان کارهای زیربنایی انجام داد و نیاز به بازنگری در مدت فعالیت وجود دارد.

وی به دلایل عدم پیشرفت استان در برخی مسائل اشاره و اضافه کرد: در استان مازندران نیروهای متخصص و تجربی زیادی داریم و این نیروها باید گردهم آیند و منجسم شوند و اتحاد و ارتباط داشته باشند.

آیت الله طبرسی تصریح کرد: برای توسعه استان باید همبستگی داشته باشیم و از ظرفیت نخبگان، بازار، مهندسان و غیره بهره گیری کنیم.

نماینده ولی فقیه در مازندران، با اشاره به وقوع حوادث مختلف از جمله سیل و زلزله در استان، خواستار مقاوم سازی و کارشناسی شدن ساخت و سازها در استان برای کاهش مخاطرات طبیعی شد.

وی استحکام بنا و مقاوم سازی مسکن و ساخت و سازها را امری ضروری دانست و گفت: نظام مهندسی ایده و فکر خوبی است و باید خدمات و دستاوردهای ان به مردم معرفی شود.

فرشیدرضا حقیقی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران نیز با بیان اینکه این سازمان با مردم، سرمایه گذار و اعضای نظام مهندسی سروکار دارد اظهار داشت: باید مردم را بیشتر با قوانین و مقررات ساختمان آشنا کنیم.

وی شمار اعضای نظام مهندسی استان را ۳۶ هزار نفر اعلام کرد.

نعمتیان نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران، بیمه نبودن شمار زیادی از مهندسان استان را از جمله مشکلات بیان کرد و گفت: بیمه بازنشستگی برای این مهندسان تعریف شده نیست و نیاز است تا در کنار بیمه کارگران ساختمانی، مهندسان نیز بیمه شوند.

وی با بیان اینکه مردم همکاری زیادی برای مقاوم سازی ساختمان ندارند افزود: اگر زلزله هفت ریشتری در استان رخ دهد، تیر و ستون های ساختمان سالم می ماند ولی دیوارها فرو می ریزد و این نشان می دهد که مردم زیاد به مبحث فنی توجه ندارند.