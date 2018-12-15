ممنوعیت واردات کالاهای غیراستاندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان ملی استاندارد ایران، نیره پیروزبخت در حاشیه نشست ۱۶۷۰ اجلاسیه خوراک و فرآوردههای کشاورزی گفت: دو سال قبل تفاهمنامهای میان سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید که بر مبنای آن، تدوین استانداردها و نظارت بر اجرای استانداردهای تدوین شده در حوزه محصولات کشاورزی و اقلام اساسی، بیش از پیش مدنظر قرار گیرد؛ به خصوص اینکه در خصوص خوراک انسان و دام، اینکه استانداردها در چه بخشهایی باید تغییر کند، به منزله سخت یا آسان شدن استانداردها نیست؛ بلکه در راستای منطقی کردن استانداردها است که باید با توجه به شرایط روز دنیا و کشور به آن توجه شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با بیان اینکه در مورد خوراک دام به ویژه در مورد ذرت و در بخش خوراک انسان به ویژه در مورد برنج مباحث مختلفی مطرح شده است، افزود: این امیدواری وجود دارد که با تجدیدنظر، استانداردهای جدید مدنظر سازمان ملی استاندارد و وزارت جهاد کشاورزی به منظور کنترل و نظارت بیشتر محقق شود.
پیروزبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا تحریمها موجب خواهد شد سازمان استاندارد از مواضع خود در ارتباط با تولید و واردات کالاهای استاندارد کوتاه بیاید، تصریح کرد: استاندارد مقولهای ثابت شده است و به طور حتم سلامت و ایمنی مردم در اولویت قرار دارد و چه در بخش غذایی و چه در حوزه خودرو، شرایط برای ما فرقی نمیکند و به طور حتم به سلامت و ایمنی مردم بیش از هر چیز دیگری توجه داریم.
وی ادامه داد: استانداردهای روز اروپا میتواند ملاک عمل ما باشد اما با توجه به شرایط داخلی نیاز به تغییرات جزئی وجود دارد که با نظر سایر دستگاهها اعمال خواهد شد.
پیروزبخت خاطرنشان کرد: در مورد شیر خیلی مسئلهای نداریم اما در خصوص ذرت قرار است کار کارشناسی بیشتری صورت گیرد؛ این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی کنترلهای لازم را در مورد شیر خام انجام میدهد و سازمان ملی استاندارد نیز در واحدهای تولیدی کنترلهای لازم را بر شیرهای تولیدی واحدها مدنظر قرار میدهد.
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