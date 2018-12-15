نابودی تروریسم مستلزم بهبود امنیت مرزهای افغانستان- پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه پاکستان، «شاه محمود قریشی» وزیر خارجه پاکستان طی سخنرانی خود در اجلاس سه جانبه کابل با حضور وزاری خارجه پاکستان، افغانستان و چین گفت که اسلام آباد عزم راسخی برای ریشه کردن کردن کامل تروریسم از منطقه دارد و در این راستا بهبود وضعیت امنیتی مرزهای مشترک با افغانستان و وجود یک نظام موثر امنیتی در این مرزها به نفع دو کشور خواهد بود.

قریشی در ادامه افزایش همکاری ها و روابط اطلاعاتی دو کشور را لازمه مناسبات دوجانبه دانست و گفت که بهترین راه حل مبارزه با ترویسم توسعه اقتصاد و افزایش فرصت های شغلی است.

وی در ادامه گفت که پاکستان بزرگترین کشور صادر کننده کالا به پاکستان است و اقتصاد ۳ کشور چین، افغانستان و پاکستان به یکدیگر گره خورده است.

وزیر خارجه پاکستان در ادامه گفت که افغانستان ۴۰ سال است که با جنگ و تروریسم دست و پنجه نرم می کند و جنگ در افغانستان بیش از هر کشور دیگری پاکستان را تحت تاثیر قرار داده است.

قریشی در ادامه گفت که پاکستان از موضع رئیس جمهوری افغانستان برای مذاکرات بدون شرط با طالبان استقبال می کند.

وزیر خارجه پاکستان در ادامه ضمن اشاره به روابط عمیق فرهنگی، مذهبی و تاریخی بین مردم دو کشور گفت که رشد و ترقی منطقه مرهون همکاری کشورهای منطقه با یکدیگر است و در این راستا همکاری بین کشورهای چین، افغانستان و پاکستان ناگزیر است.

وی در ادامه گفت که پاکستان از همان ابتدا از مذاکرات صلح افغانستان حمایت کرده است و هدف از برگزاری این نشست سه جانبه نیز دوری از هرگونه اتهام زنی و اظهارات منفی است.