سهم قانونی خانواده های شهدا در استخدام رعایت شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه در نشست شورای هماهنگی امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید سهم ۲۵ درصد اشتغال خانواده شهدا و ایثارگران رعایت کنند و اگر این مهم انجام نشده است درپی جبران آن باشند.

وی تصریح کرد: یک پای ثابت برنامه های دولت در استان تکریم خانواده شهدا و ایثارگران بوده است و در این ایام دیدارهای متعددی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در صورت اجرای یک طرح بزرگ نباید انتظار داشت ۱۰۰ درصد نیروهای استخدام شده بومی باشند، گفت: نگاه ها باید فرابخشی باشد و رویه برخورد برخی مناطق درخصوص نحوه نگرش به مسئله اشتغال باید تغییر کند.

استاندار ایلام ادامه داد: خانواده های شهدا و ایثارگران بسیار نجیب بوده و با وجود مشکلات معیشتی باز هم خود را در برابر نظام طلبکار احساس نمی کنند.

سلیمانی دشتکی تاکید کرد: ولی این رویه بسیار نیکوی این عزیزان باعث نمی شود مردم و مسئولان در برابر حقی که آنان بر گردن همه ما دارند، کوتاهی و غفلت کنیم.

استاندار ایلام عنوان کرد: پروژه های بزرگی در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی و توسعه زیرساخت ها در استان در حال شکل گیری که قطعا آینده ای روشن در انتظار مردم استان خواهد بود.

وی افزود: کنگره بزرگ شهدا در استان سال آینده برگزار می شود، این کنگره می تواند در تمام ابعاد برای استان باعث خیر و برکت شود و آن یادآورد سلحشوری مردمان بزرگ ایلام در دفاع از دین و سرزمین خود است.

وی با اشاره به تقدیم بیش از سه هزار شهید این استان در جنگ تحمیلی گفت: استان ایلام در ایثار، فداکاری و شهادت طلبی پیشگام بوده و در هشت سال جنگ تحمیلی دین خود را به آب، خاک و کیان این سرزمین ادا کرده و باید به خون شهدا متعهد باشیم.