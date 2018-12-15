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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۳

استاندار ایلام:

سهم قانونی خانواده های شهدا در استخدام رعایت شود

سهم قانونی خانواده های شهدا در استخدام رعایت شود

ایلام - استاندار ایلام گفت: دستگاه های اجرایی استان سهم قانونی ۲۵ درصدی استخدام ها برای خانواده شهدا را رعایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی روز شنبه در نشست شورای هماهنگی امور ایثارگران دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید سهم ۲۵ درصد اشتغال خانواده شهدا و ایثارگران رعایت کنند و اگر این مهم انجام نشده است درپی جبران آن باشند.

وی تصریح کرد: یک پای ثابت برنامه های دولت در استان تکریم خانواده شهدا و ایثارگران بوده است و در این ایام دیدارهای متعددی انجام گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در صورت اجرای یک طرح بزرگ نباید انتظار داشت ۱۰۰ درصد نیروهای استخدام شده بومی باشند، گفت: نگاه ها باید فرابخشی باشد و رویه برخورد برخی مناطق درخصوص نحوه نگرش به مسئله اشتغال باید تغییر کند.

استاندار ایلام ادامه داد: خانواده های شهدا و ایثارگران بسیار نجیب بوده و با وجود مشکلات معیشتی باز هم خود را در برابر نظام طلبکار احساس نمی کنند.

سلیمانی دشتکی تاکید کرد: ولی این رویه بسیار نیکوی این عزیزان باعث نمی شود مردم و مسئولان در برابر حقی که آنان بر گردن همه ما دارند، کوتاهی و غفلت کنیم.

استاندار ایلام عنوان کرد: پروژه های بزرگی در بخش های نفت و گاز و پتروشیمی، کشاورزی و توسعه زیرساخت ها در استان در حال شکل گیری که قطعا آینده ای روشن در انتظار مردم استان خواهد بود.

وی افزود: کنگره بزرگ شهدا در استان سال آینده برگزار می شود،  این کنگره می تواند در تمام ابعاد برای استان باعث خیر و برکت شود و آن یادآورد سلحشوری مردمان بزرگ ایلام در دفاع از دین و سرزمین خود است.

وی با اشاره به تقدیم بیش از سه هزار شهید این استان در جنگ تحمیلی گفت: استان ایلام در ایثار، فداکاری و شهادت طلبی پیشگام بوده و در هشت سال جنگ تحمیلی دین خود را به آب، خاک و کیان این سرزمین ادا کرده و باید به خون شهدا متعهد باشیم.

کد مطلب 4485642

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