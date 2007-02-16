برنامه هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، این رقابتها با برگزاری 6 مسابقه در روزهای جمعه 4/12/85 و یکشنبه 6/12/85 و تعویق دو مسابقه برگزارخواهد شد.

براین اساس دو دیدار تیم‌های ملوان - پاس و ابومسلم - استقلال اهواز به علت مسابقه حساس تیم امید کشورمان مقابل تیم امید استرالیا لغو و زمان برگزاری آنها متعاقباً اعلام خواهد شد. براین اساس برنامه بازی‌های هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است:



جمعه 4/12/85

* ذوب‌آهن اصفهان - فجرشهیدسپاسی شیراز - ورزشگاه فولادشهر اصفهان - ساعت 14:45

* فولادخوزستان - مس کرمان - ورزشگاه تختی اهواز - ساعت 14:45

* برق شیراز- سپاهان اصفهان - ورزشگاه حافظیه شیراز - ساعت 14:45

* راه ‌آهن تهران - سایپا تهران - ورزشگاه اکباتان تهران - ساعت 14

* صباباتری - استقلال تهران - ورزشگاه آزادی تهران، ساعت16



یکشنبه 6/12/85

پرسپولیس تهران - پیکان تهران - ورزشگاه آزادی تهران - ساعت 15:30