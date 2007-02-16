برنامه هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر اعلام شد

به گزارش خبرنگارمهر، این رقابتها با برگزاری 6 مسابقه در روزهای جمعه 4/12/85 و یکشنبه 6/12/85 و تعویق دو مسابقه برگزارخواهد شد.
براین اساس دو دیدار تیمهای ملوان - پاس و ابومسلم - استقلال اهواز به علت مسابقه حساس تیم امید کشورمان مقابل تیم امید استرالیا لغو و زمان برگزاری آنها متعاقباً اعلام خواهد شد. براین اساس برنامه بازیهای هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است:
جمعه 4/12/85
* ذوبآهن اصفهان - فجرشهیدسپاسی شیراز - ورزشگاه فولادشهر اصفهان - ساعت 14:45
* فولادخوزستان - مس کرمان - ورزشگاه تختی اهواز - ساعت 14:45
* برق شیراز- سپاهان اصفهان - ورزشگاه حافظیه شیراز - ساعت 14:45
* راه آهن تهران - سایپا تهران - ورزشگاه اکباتان تهران - ساعت 14
* صباباتری - استقلال تهران - ورزشگاه آزادی تهران، ساعت16
یکشنبه 6/12/85
پرسپولیس تهران - پیکان تهران - ورزشگاه آزادی تهران - ساعت 15:30
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