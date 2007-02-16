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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۴۱

برنامه هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر اعلام شد

برنامه هفته بیستم رقابتهای فوتبال لیگ برتر اعلام شد

از سوی کمیته برگزاری مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر - جام خلیج فارس- اعلام شد.

به گزارش خبرنگارمهر، این رقابتها با برگزاری 6 مسابقه در روزهای جمعه 4/12/85 و یکشنبه 6/12/85 و تعویق دو مسابقه برگزارخواهد شد.

براین اساس دو دیدار تیم‌های ملوان - پاس و ابومسلم - استقلال اهواز به علت مسابقه حساس تیم امید کشورمان مقابل تیم امید استرالیا لغو و زمان برگزاری آنها متعاقباً اعلام خواهد شد. براین اساس برنامه بازی‌های هفته بیستم رقابتهای لیگ برتر به شرح زیر است:

جمعه 4/12/85
* ذوب‌آهن اصفهان - فجرشهیدسپاسی شیراز - ورزشگاه فولادشهر اصفهان -  ساعت 14:45
* فولادخوزستان - مس کرمان - ورزشگاه تختی اهواز - ساعت 14:45
* برق شیراز- سپاهان اصفهان - ورزشگاه حافظیه شیراز - ساعت 14:45
* راه ‌آهن تهران - سایپا تهران - ورزشگاه اکباتان تهران - ساعت 14
* صباباتری - استقلال تهران - ورزشگاه آزادی تهران، ساعت16
 
یکشنبه 6/12/85
پرسپولیس تهران - پیکان تهران - ورزشگاه آزادی تهران  - ساعت 15:30

کد مطلب 448565

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