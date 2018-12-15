واگذاری ۱.۵ میلیارد تومان تسهیلات به گارگاههای تولیدی اعطا شد

محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اذعان به اینکه در استان بخش عظیمی از لباسهای بومی محلی زنانه در کارگاههای تولیدی لباس بومی محلی در سیریک تولید می شود بیان داشت: تاکنون ۶ واحد صنفی تولیدی به منظور تولید ، اشتغال و حمایت از صنایع دستی و محلی در شهرستان سیریک راه اندازی شده است.

وی با بیان اینکه در واحدهای تولیدی پوشاک محلی زنانه در سیریک بیش از ۳۰ نفر بصورت مستقیم مشغول فعالیت هستند، اظهارداشت: در حال حاضر در این واحدهای تولیدی لباس محلی روزانه بالای ۴۰۰ تا ۵۰۰ دست لباس بومی محلی زنانه که قبلاً آن‌ها را وارد می‌کردیم تولید می شود.

کریمی عنوان کرد: در این گارگاههای تولیدی انواع البسه های زنانه و دخترانه بومی و محلی با باکیفیت بالا و قیمت مناسب تولید و روانه بازار مصرف می شود.

وی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگی های بسیار خوب و برجسته این گارگاههای تولیدی، تولید لباس های مشابه و با کیفیتی است که از کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس وارد استان هرمزگان می شد که در این گارگاهها هم لباس های با کیفیت و تنوع محصول و هم به لحاظ قیمت بسیار پائین تر از نمونه های خارجی تولید می شود که مورد استقبال خوب مردم واقع شده است.

رئیس اداره صنعت معدن و تجارت ضمن تاکید بر احیای واحدهای تولیدی شهرستان سیریک در راستای جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان عنوان کرد: یکی از اولویت ما حمایت از واحدهایی است که اکنون فعال هستند و به علت های مختلفی دچار برخی مشکلات هستند و ما وظیفه داریم در راستای حمایت، ایجاد اشتغال و بهبود فضا و وضعیت کسب و کار و تامین کالاها و اجناسی مردم تلاش و کوشش داشته باشیم تا با رونق واحدهای مختلف تولیدی و صنفی در شکوفایی شهرستان حرکت کنیم.