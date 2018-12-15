راه اندازی مرکز نیکوکاری کارآفرینی روستایی در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، سلمان دانشور بعدازظهر شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:برای نخستین مرتبه در کشور مرکز نیکوکاری کارآفرینی روستایی در خراسان رضوی در منطقه رضویه مشهد کار خود را آغاز کرد که در این مرکز علاوه بر خدمات حمایتی، به بحث اشتغالزایی نیز پرداخته میشود.
وی افزود:مراکز نیکوکاری فعال در خراسان رضوی در ۸ماهه سال گذشته حدود هشت میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان جمعآوری کمک داشتند که براساس برنامهریزی ها برای سال جاری درآمد مراکز نیکوکاری ۲۰ میلیارد تومان برآورد شده بود که خوشبختانه با تحقق کامل برنامه، این رقم در هشتماهه امسال از ۲۱ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان عبور کرد که نسبت به سال گذشته از رشد بیش از ۲.۵ برابری برخوردار بود.
معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد: ۷۹ مرکز نیکوکاری در هشتماهه امسال در خراسان رضوی فعال بوده و کمکهای مراکز نیکوکاری طی این ۸ ماه در قالبهای مختلف بوده است که بیش از ۱۰ میلیارد و ۷۴۵ میلیون تومان آن در قالب کالا، بیش از هشت میلیارد و ۵۸ میلیون تومان در قالب ارائه خدمات و بیش از ۲ میلیارد و ۵۸۹ میلیون تومان بهصورت نقدی جمعآوری و هزینه شده است.
دانشورگفت: مشارکتهای نیکوکاران در محلات با مراکز نیکوکاری شامل بیش از یک میلیارد و ۲۵۴ میلیون تومان در بخش صدقات، ۲۹۳ میلیون تومان در بخش زکات، یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان در قالب جشن عاطفهها، چهار میلیارد و ۸۰۴ میلیون تومان در بخش اطعام و معیشت، ۱۷۶ میلیون تومان در بخش مسکن و ۵۸۶ میلیون تومان در بخش جهیزیه میشود.
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