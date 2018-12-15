اسلام نگاه عادلانه ای به زنان و مردان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عبدالکریم عابدینی روز شنبه در دیدار مدیرکل جدید بانوان و خانواده استانداری گفت: زمانیکه خداوند درباره اساسی‌ترین مسائل قرآنی و دینی صحبت می‌کند، تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است اما در جنگ فرهنگی مستکبران تلاش می‌کنند تا زن را با الگوی مورد نظر خودشان تعریف کنند که با آنچه در متون دینی تعریف شده است، تفاوت دارد.

وی افزود: در قرآن آمده است شیطان می خواهد به مؤمنان القا کند چیزی ندارند و امروز آمریکا و عواملش بعنوان جوامع شیطانی و استکباری این هدف را دنبال کرده و تلاش می‌کنند تا حجاب، نماز، اهل بیت (ع) و سایر دارایی‌های معنوی ما را کم ارزش جلوه دهند.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: در مقابل نگاه استکباری و شیطانی نگاه خداوند است که شجره طیبه متعالی دین، آینده روشن جهان و آخرت را برای ما ترسیم کرده و ضروری است این مبانی محکم دینی را در جامعه زنان ترویج کنیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین بیان کرد: کارهای دنیایی ماندگاری ندارد و بایدبرای اجرای منویات خداوند وارد میدان مسئولیت شویم زیرا کار خدایی ماندگاری دارد و در قیامت دستگیر ما خواهد بود.

عابدینی اظهارداشت: متأسفانه برخی‌ با تبلیغ دروغ سعی دارند نگاه ناروایی از دین به زنان نشان دهند در حالی که یکی از اساسی‌ترین حرف‌های قرآن درباره انسان این است که همه انسان‌ها اعم از زنان و مردان می‌توانند به حیات طیبه که بالاترین سطح زندگی انسانی و معنوی است، دست پیدا کنند.

آیت‌الله عابدینی تأکید کرد: زمانی که قرآن درباره مهمترین و اساسی‌ترین مسائل قرآنی و دینی صحبت می‌کند، فرقی بین زن و مرد قائل نشده است و این مهم نشان می‌دهد نگاه دین به زن و مرد نگاه عادلانه‌ ای است.

امام جمعه قزوین افزود: خداوند می‌فرماید هر مؤمنی که کار شایسته انجام دهد، به جایگاه حیات طیبه که فراتر از زندگی مادی است، می‌رسد و در این تعریف تفاوتی بین زن و مرد قائل نشده است و همه انسانها می‌توانند به این جایگاه برسند.

وی اضافه کرد: خداوند در قرآن خطاب به زن و مرد می‌فرماید گران‌ قیمت‌ترین شما کسانی هستند که تقوای بیشتری داشته باشند و اینها محکمات قرآنی است که باید مورد توجه قرار گیرد و به شبهات توجه نکنیم.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین یادآور شد: تلاش کنیم تا محصول فعالیت‌ها و ارتباطات دنیایی و اجتماعی در آخرت به کارمان بیاید و اگر بجز این نتیجه دیگری داشته باشد، خسارت و ندامت به همراه خواهد داشت.

آیت‌الله عابدینی تأکید کرد: رفاقت‌ها باید با معیار قرآن و تقوا انجام شود و کسانی که معیار دیگری را برای رفاقت‌های خود در نظر می‌گیرند، در قیامت با یکدیگر دشمن می‌شوند.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه زنان در فعالیت‌های فرهنگی و دینی پیشتاز هستند، یادآور شد: الحمدالله بانوان در جامعه فعالیت‌های بسیار خوبی دارند و در برنامه‌های دینی و فرهنگی نقش مؤثری را ایفا می‌کنند.