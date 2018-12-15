احتمال تغییر مقصد اردوی خارجی پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق برنامه در نظر گرفته شده از سوی سرمربی سرخپوشان که باشگاه شرایط آن را فراهم خواهد کرد، تیم فوتبال پرسپولیس پس از تمرینات این هفته که تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، استراحتی ۱۲ روزه دارد. پس از پایان تعطیلات، تمرینات در تهران آغاز می‌شود و تیم از ۱۸ دی ماه به مدت ۱۲ روز عازم اردو خواهد شد.

طبق اعلام سایت باشگاه پرسپولیس، برای این اردو دو مقصد در نظر گرفته شده است که در هر یک، شرایط بهتری فراهم شود، این اردو برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این سرمربی سرخپوشان پایتخت اعلام کرده بود تیمش برای این اردو به قطر می رود. با این حال باشگاه پرسپولیس اردوی تدارکاتی در ترکیه را نیز به برانکو ایوانکوویچ پیشنهاد کرده است.