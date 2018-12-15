پژوهش زیربنای توسعه است/ استفاده از ظرفیت پژوهشگران

به گزارش خبرنگار مهر، سید مناف هاشمی، بعدازظهر شنبه در آیین تجلیل از پژوهشگران، فناوران و دانش آموزان استان گلستان که در سالن خلیج فارس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شد، اظهار کرد: باید تعامل بیشتری بین حوزه دانشگاه و حوزه صنعت و تولید ایجاد شود.

وی افزود: بارزترین شاخص توسعه کشورها اقدامات آن ها در زمینه تحقیق و پژوهش و اقدامات فناوری نو است.

هاشمی ادامه داد: در برنامه پنج ساله توسعه تأکید زیادی به پژوهش شده زیرا جز این راهی برای توسعه نیست.

وی با تاکید بر حمایت از نخبگان گفت: در کشورهای مختلف دنیا سرمایه گذاری خوبی در زمینه پژوهش صورت می گیرد و توانسته اند به توفیقات خوبی دست یابند.

استاندار گلستان بیان کرد: چرا پژوهش در کشور ما جایگاه واقعی خود را نمی یابد، این امر هم نیازمند تحقیقات گسترده ای است.

تحقیق شود که چرا نتوانسته این از ظرفیت پژوهشگران استفاده کنیم

استاندار گلستان تصریح کرد: همه مسائل به پول و مسائل مالی ختم نمی شود و باید تحقیق کرد که چرا نتوانسته ایم از ظرفیت پژوهشگران استفاده کنیم.

وی گفت: البته این نکته را هم نباید از ذهن دور کنیم که برای حمایت از پژوهشگران و دستاوردهای آن ها اقداماتی در کشور صورت نگرفته اما باید به نقطه ای برسیم که استفاده از دستاوردها و ظرفیت های آن ها راه اول صنعتگران باشد.

هاشمی بیان کرد: استانی با اقوام و اقلیم های مختلف و معروف به ایران کوچ هستیم و ظرفیت های بالایی در همه زمینه ها داریم و این امر هنوز نتوانسته ما را به جایگاه واقعی خود در کشور برساند.

وی افزود: بالغ بر چهار میلیون تن از محصولات کشور در گلستان تولید می شود و باید اتفاقاتی در مراکز پژوهشی ما روی دهد که بهره وری ما بیشتر شود.

هاشمی اضافه کرد: در صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی و دامداری و گردشگری ظرفیت خوبی داریم اما همه نهادها باید با برنامه جلو بروند که بتوانند اقتصاد را شکوفا کنند.

وی تصریح کرد: همه دستگاه ها با منابع خود می توانند پژوهش هایی را در زمینه توسعه و رفع مشکلات کشور انجام دهند و اگر در زمینه استارت آپ ها و فناوری ها خوب حرکت کنیم بدون شک کشور متحول خواهد شد.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به دانشجویان گفت: شما باید از فرصت ها خود به خوبی استفاده کنید زیرا بعد از فارغ التحصیلی باید تخصص لازم را برای ورود به حرفه و شغل داشته باشید.

هاشمی اظهار کرد: جی دی پی برخی از کشورها با همین زیرساخت ها و ظرفیت ها، بیشتر از ما است و باید تمام حوزه ها را با هم حرکت دهیم تا موفق شویم.

وی با اشاره به نقش پژوهش در همه حوزه ها گفت: بالای ۱۶ هزار حلقه چاه غیرمجاز در استان داریم و عمق آن ها از ۱۵ متر به ۲۰۰ هم رسیده است و با این امر توسعه پایدار رقم نمی خورد بلکه باید با برنامه و پژوهش راه چاره ای برای آن بیندیشیم.

هاشمی خروجی محور بودن اقدامات را لازمه کار توسعه دانست و تصریح کرد: هدف گذاری های خوبی در زمینه های مبارزه با آسیب های اجتماعی، کشاورزی و غیره صورت گرفته که منتج به افزایش اعتبارات در این زمینه ها شده است.

وی گفت: نباید برای دو درصد پژوهش درگیر اوراق شده و آن را به صورت صوری جذب کنیم.