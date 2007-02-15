  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۶ بهمن ۱۳۸۵، ۱۶:۰۷

/ حضور نماینده استقلال اهواز در فدراسیون فوتبال /

مکان و ساعت دیدار استقلال اهواز و پرسپولیس تغییر کرد

مکان و ساعت دیدار استقلال اهواز و پرسپولیس تغییر کرد

بنابر اعلام سازمان لیگ برتر مکان و ساعت مسابقه دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس از سری مسابقات هفته نوزدهم لیگ برتر تغییر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس  که قرار بود ساعت 16 روز شنبه در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم بروند، دیدار خود را در ساعت 14:30 همان تاریخ در ورزشگاه نفت اهواز برگزار خواهند کرد.

البته طی روزهای گذشته مسئولین باشگاه استقلال اهواز با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال کناره گیری رسمی خود را از رقابتهای لیگ برتر اعلام کردند اما ظهر امروز یکی از مسئولین این باشگاه با حضور در فدراسیون فوتبال با مسئولین مذاکراتی را انجام داده است که بر این اساس احتمال شرکت این تیم در مسابقه روز شنبه افزایش یافته است.

کد مطلب 448568

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها