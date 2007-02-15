مکان و ساعت دیدار استقلال اهواز و پرسپولیس تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دو تیم استقلال اهواز و پرسپولیس که قرار بود ساعت 16 روز شنبه در ورزشگاه تختی اهواز به مصاف هم بروند، دیدار خود را در ساعت 14:30 همان تاریخ در ورزشگاه نفت اهواز برگزار خواهند کرد.

البته طی روزهای گذشته مسئولین باشگاه استقلال اهواز با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال کناره گیری رسمی خود را از رقابتهای لیگ برتر اعلام کردند اما ظهر امروز یکی از مسئولین این باشگاه با حضور در فدراسیون فوتبال با مسئولین مذاکراتی را انجام داده است که بر این اساس احتمال شرکت این تیم در مسابقه روز شنبه افزایش یافته است.