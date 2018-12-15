به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمدمهدی حسینی همدانی در جلسه شورای اداری استان که با تودیع و معارفه استاندار البرز همراه بود، اظهار کرد: در آستانه چهل‌سالگی انقلاب اسلامی هستیم، همگان می‌دانند دشمن در این سال‌ها به هر نحوی با مردم ایران دشمنی کرده است.

وی با تأکید بر اینکه دشمنان همیشه تلاش کرده‌اند که نام ایران برده نشود و سربلند نباشد، گفت: انقلاب اسلامی با خون شهیدان و مجاهدت‌های امام راحل به ثمر نشست، دشمنان تلاش می‌کنند این حرکت ابتر بماند.

امام‌جمعه کرج بابیان اینکه دشمنان تلاش می‌کنند تأثیر انقلاب بر دنیا کمرنگ شود، گفت: انقلاب اسلامی ایران بیداری ملت‌ها را به همراه داشته است، جنس انقلاب ما با دیگر انقلاب‌ها در سراسر جهان فرق دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با اشاره به اینکه انقلاب ما یک حرکت بر اساس باورهای دینی و الهی بود که با یک نیت خالص انجام شد، گفت: انقلاب اسلامی ایران مانند انقلاب‌های دیگری که بعد از مدتی به سمت خاموش شدن پیش می‌روند، نیست.

آیت‌الله حسینی همدانی تأکید کرد: انقلاب اسلامی ما با دشمنی‌های دشمنان از میان نرفت بلکه باشکوه‌تر شد و حرکت مردم نیز جدی‌تر شد.

مدیران و مسئولان حواسشان به نحوه عملکرد و تعاملاتشان باشد تا مبادا به نفع دشمن عمل کنند وی با تأکید بر اینکه دشمنی‌ها دشمنان در هر دوره سخت شده است، گفت: یکی از ارکان انقلاب ما مردم هستند، و دشمنان برای کم‌رنگ کردن حضور مردم تلاش می‌کنند و می‌خواهند این رکن را تضعیف کنند.

امام‌جمعه کرج به تحرکات دشمنان در روزهای اخیر و هجمه‌های رسانه‌های آن‌ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: آن‌ها در تلاش برای کم‌رنگ کردن حضور مردم هستند و برای تحقق این هدف به مردم فشار می‌آورند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با تأکید بر اینکه فشار بر مردم در دستور کار دشمن است، گفت: مدیران و مسئولان حواسشان به نحوه عملکرد و تعاملاتشان باشد تا مبادا به نفع دشمن عمل کنند. روحیه ناامیدی میان مردم نباید تقویت شود، همه باید با جدیت و با همه قوا وارد عرصه خدمتگزاری شوند.

آیت‌الله حسینی همدانی در بخش دیگری به قابلیت‌های استان اشاره کرد و گفت: استان البرز دارای ظرفیت‌های فراوانی در همه عرصه‌ها دارد. این استان دارای بخش‌های مهم صنعتی و مراکز علمی است.

وی با اشاره به توان استان در حوزه کشاورزی، گفت: البرز دارای قابلیت‌های گردشگری زیادی است که باید موردتوجه قرار گیرد.

امام جمعه کرج: توصیه من به استاندار جدید این است که گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه را به مردم ارائه کند امام‌جمعه کرج با اشاره به نیروی جوان استان، گفت: همه قابلیت‌ها و ظرفیت‌ها باید انگیزه‌های خدمت‌رسانی را افزایش دهد. باید مسئله اشتغال و تولید جدی گرفته شود، ۹ ماه از سال تولید ملی گذشته است باید ببینیم در این حوزه چه‌کارهای انجام‌شده و چه اقداماتی باید انجام شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز گفت: غیرت و تعصب مردم را برای بهره بردن از تولیدات داخلی باید زیا کرد، دستگاه‌های تحت امر را به خرید کالاهای ایرانی توصیه کرد، این توصیه باید جدی گرفته شود.

آیت‌الله حسینی همدانی گفت: توصیه من به استاندار جدید این است که گزارشی از فعالیت‌های صورت گرفته در این زمینه را به مردم ارائه کند.

وی خطاب به استاندار جدید، گفت: سعی کنید افراد متدین، انقلابی و کار بلد را بدون حب و بغض و دخالت دادن جناح و حزب و سیاسی‌کاری به کار بگیرید. افراد پاک دست و مشهور به اخلاق و ایمان را برای تصدی کارها انتخاب کنید.

امام‌جمعه کرج از استاندار جدید خواست که فرصت خدمت که امانتی الهی را غنیمت شمرده و برای آبادانی تلاش کند.

وعده‌ای که توان انجام آن را ندارید به مردم ندهید

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز گفت: سعی کنید عملکرد شما در این فرصت مسئولیت ایجاد و توسعه امید به مردم باشد، از همه ظرفیت‌ها استفاده کنید و به امور زیرساختی و زیربنایی برای رشد و توسعه استان توجه کنید.

آیت‌الله حسینی همدانی تأکید کرد: وعده‌ای که توان انجام آن را ندارید به مردم ندهید، که یاس و ناامیدی ایجاد می‌کند، جلوی مفاسد و رانت‌خواران که احتمالاً وجود دارند و سعی می‌کنند به شما نزدیک شوند را بگیرید.

وی اضافه کرد: کارهای به نتیجه رسیده و قابل‌ارائه را حتماً به سمع و نظر مردم برسانید، انتقادها را بشنوید و به نصیحت ناصحان توجه کنید.

امام‌جمعه کرج گفت: بنده به‌نوبه خودم تا زمانی که در مسیر انقلاب و آرمان‌های انقلاب و رشد استان و خدمت به مردم قدم برمی‌دارید پشتیبان شما هستم و برای شما آرزوی خدمت‌رسانی بیشتر به مردم رادارم.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در ادامه گفت: لازم می‌بینیم از آقای محمدعلی نجفی استاندار سابق تشکر کنم.