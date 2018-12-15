قطع و حمل بدون مجوز درختان جنگلی جرم است

سیدرضا تاج الدینی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تاکید بر اهمیت حفظ جنگل ها و مراتع اظهار داشت: اهالی و افرادیکه که اقدام به قطع درخت و خرید و فروش چوب می کنند می بایستی قبل از قطع درختان از ملی و غیر ملی بودن محل آن با مراجعه به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آگاهی یابند و چنانچه محل قطع درخت بر طبق نقشه منابع طبیعی در اراضی شخصی و مستثنیات واقع شود لازم است برای حمل درختان جنگلی برطبق قانون پروانه حمل اخذ کنند.

تاج الدینی با بیان اینکه برخی به دلیل نا آگاهی به قانون و با فرض اینکه چون درختان در ملک شخصی آنان قرار گرفته پس بنابرین نیاز به مجوز برای قطع و حمل ندارند، افزود: به استناد ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، حمل هر نوع چوب از نوع گونه های جنگلی که فاقد پروانه حمل و مجوز از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باشد جرم محسوب می شود.

وی ادامه داد: حمل بدون پروانه هیزم، کاتین، الوار، سرشاخه و هرگونه محمولات جنگلی حتی اگر از محاوط شخصی قطع شده باشند و بدون مجوز حمل شوند برابر قانون، چوب و ماشین حمل آن توقیف و وفق مقرارت قضایی توسط ضابطین خاص منابع طبیعی و ضابطین عام (پرسنل محترم نیروی انتظامی) برخورد و پرونده به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد شد و در این راستا نیز در طی امسال خودرو چهار نفر که بدون داشتن مجوز اقدام به حمل اشجار جنگلی می نمودند توقیف و ضمن ضبط درختان مقطوعه پرونده این افراد به مرجع قضایی و تعزیرات جهت رسیدگی تحویل داده شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان هوراند در پایان ضمن تشکر از همکاری مردم عزیز و طبیعت دوست شهرستان از آنان درخواست تا در صورت مشاهده هرگونه قطع درختان جنگلی، حمل بدون مجوز چوب جنگلی، تخریب مرتع و آتش سوزی اراضی ملی را به ۱۵۰۴ یا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اطلاع دهند.