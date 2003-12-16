صدام در معرض گازهاي اعصاب قرار گرفته بود

به گزارش خبرگزاري مهر، " نوال ابراهيم الحسن" خواهر صدام در گفتگو با روزنامه "القدس العربي" افزود: امكان نداشت صدام خود را اينگونه تسليم نيروهاي آمريكايي كند، احتمالا وي در معرض گازهاي اعصاب بوده كه اين امر باعث اختلال در حركت وي و فرار نكردنش شده است.

وي كه هم اكنون در يكي از پايتخت هاي كشورهاي عربي بسر مي برد، و از طريق تلفن با اين روزنامه گفتگو مي كرد، گفت: اگر صدام توان حركت و قدرت فكركردن داشت مي توانست درمقابل نيروهاي آمريكايي مقاومت و يا فرار كند.

خواهر صدام با اشاره به دستگيري برادرانش وطبان، برزان و صدام توسط نيروهاي آمريكايي، افزود: همه نزديكان رئيس جمهور مخلوع عراق يا در بازداشتگاه بسرمي برند و يا در زندان هستند.

وي در اين گفتگو افزود: با دستگيري صدام مقاومت طرفداران صدام عليه نيروهاي اشغالگر آمريكايي افزايش مي يابد.

نوال ابراهيم الحسن همچنين خواستار محاكمه ديكتاتور سابق عراق در دادگاه بين المللي لاهه شد و گفت : صدام نبايد در عراق محاكمه شود.

صدام ديكتاتور سرنگون شده عراق پس از 240 روز سرنگوني و آوارگي 22 آذر در منطقه الدورا واقع در 15 كيلومتري جنوب تكريت با چهره اي مبدل دستگير شد.