به گزارش خبرگزاري مهر، " نوال ابراهيم الحسن" خواهر صدام در گفتگو با روزنامه "القدس العربي" افزود: امكان نداشت صدام خود را اينگونه تسليم نيروهاي آمريكايي كند، احتمالا وي در معرض گازهاي اعصاب بوده كه اين امر باعث اختلال در حركت وي و فرار نكردنش شده است.
وي كه هم اكنون در يكي از پايتخت هاي كشورهاي عربي بسر مي برد، و از طريق تلفن با اين روزنامه گفتگو مي كرد، گفت: اگر صدام توان حركت و قدرت فكركردن داشت مي توانست درمقابل نيروهاي آمريكايي مقاومت و يا فرار كند.
خواهر صدام با اشاره به دستگيري برادرانش وطبان، برزان و صدام توسط نيروهاي آمريكايي، افزود: همه نزديكان رئيس جمهور مخلوع عراق يا در بازداشتگاه بسرمي برند و يا در زندان هستند.
وي در اين گفتگو افزود: با دستگيري صدام مقاومت طرفداران صدام عليه نيروهاي اشغالگر آمريكايي افزايش مي يابد.
نوال ابراهيم الحسن همچنين خواستار محاكمه ديكتاتور سابق عراق در دادگاه بين المللي لاهه شد و گفت : صدام نبايد در عراق محاكمه شود.
صدام ديكتاتور سرنگون شده عراق پس از 240 روز سرنگوني و آوارگي 22 آذر در منطقه الدورا واقع در 15 كيلومتري جنوب تكريت با چهره اي مبدل دستگير شد.
خواهر صدام از دستگيري ديكتاتور سابق مي گويد
صدام در معرض گازهاي اعصاب قرار گرفته بود
نوال ابراهيم الحسن مي گويد: صدام احتمالا در معرض گازهاي اعصاب قرار گرفته بود و اين امر باعث اختلال در حركت وي و فرار نكردنش شد.
به گزارش خبرگزاري مهر، " نوال ابراهيم الحسن" خواهر صدام در گفتگو با روزنامه "القدس العربي" افزود: امكان نداشت صدام خود را اينگونه تسليم نيروهاي آمريكايي كند، احتمالا وي در معرض گازهاي اعصاب بوده كه اين امر باعث اختلال در حركت وي و فرار نكردنش شده است.
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