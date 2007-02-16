نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درگفتگو ا خبرنگارمهربا اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر اخذ عوارض از خودروهای تولیدی درزمان شماره گذاری براساس بند الف تبصره 13 قانون بودجه، گفت: تصویب این بند با عدم موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواجه شد.

محمود ابطحی افزود: هم اکنون تصویب بند الف تبصره 13 قانون بودجه منوط به نظر کمیسیون تلفیق مجلس است و باید منتظرنظر این کمیسیون بود.

به گفته وی، درصورت تصویب بند الف تبصره 13 قانون بودجه پیشنهادی از سوی دولت درکمیسیون تلفیق مجلس قیمت خودروها در زمان شماره گذاری به طورمتوسط 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: براساس این بند تبصره 13 لایحه بودجه 86، ازهر خودروی تولیدی به هنگام شماره گذاری برحسب میزان آلایندگی ، میزان مصرف بنزین یارانه ای به طور میانگین مبلغ 600 هزار تومان اخذ خواهد شد.