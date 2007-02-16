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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۱:۴۹

درصورت موافقت مجلس با بند الف تبصر 13 لایحه بودجه 86 ؛

قیمت خودرو حداقل 600 هزار تومان در سال 86 افزایش می‌یابد

قیمت خودرو حداقل 600 هزار تومان در سال 86 افزایش می‌یابد

در صورت موافقت مجلس با بند الف تبصر 13 لایحه بودجه 86 ، قیمت خودرو در زمان شماره‌گذاری به طور متوسط 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درگفتگو ا خبرنگارمهربا اشاره به پیشنهاد دولت مبنی بر اخذ عوارض از خودروهای تولیدی درزمان شماره گذاری براساس بند الف تبصره 13 قانون بودجه، گفت: تصویب این بند با عدم موافقت کمیسیون صنایع و معادن مجلس مواجه شد.

محمود ابطحی افزود: هم اکنون تصویب بند الف تبصره 13 قانون بودجه منوط به نظر کمیسیون تلفیق مجلس است و باید منتظرنظر این کمیسیون بود.

به گفته وی، درصورت تصویب بند الف تبصره 13 قانون بودجه پیشنهادی از سوی دولت درکمیسیون تلفیق مجلس قیمت خودروها در زمان شماره گذاری به طورمتوسط 600 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: براساس این بند تبصره 13 لایحه بودجه 86، ازهر خودروی تولیدی به هنگام شماره گذاری برحسب میزان آلایندگی ، میزان مصرف بنزین یارانه ای به طور میانگین مبلغ 600 هزار تومان اخذ خواهد شد.  

وی درخصوص تصویب این بند از تبصره 13 در کمیسیون تلفیق، گفت: این کمیسیون مدت 2 هفته پس از ارائه پیشنهادات کمیسیون های تخصصی برای بررسی موضوعات پیشنهاد شده باید اقدام کند.

  

کد مطلب 448570

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