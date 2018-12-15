فرهنگ پهلوانی در مقابله با تهاجم فرهنگی است

سید رضا اخروی در گفتوگو با خبرنگار مهر، پیرامون وضعیت ورزش پهلوانی و زورخانهای استان اصفهان اظهار داشت: استان اصفهان در مجموع از استانهای پیشرو در این رشته ورزشی است و در مسابقاتی که در سالهای اخیر برگزار شده استان اصفهان بدون سکو نبوده است.
وی درباره برنامههای این هیئت افزود: اعزام تیم استان به مسابقات بوشهر، برگزاری کلاسهای مربیگری درجه ۳ و برگزاری کلاسهای داوری درجه ۳ از مهمترین برنامههای هیئت تا پایان سال است.
رئیس هیئت ورزشهای پهلوانی و زورخانهای از برگزار نشدن مسابقات جهانی ورزشهای پهلوانی و زورخانهای به دلیل نبود بودجه گفت و افزود: صحبتهایی شده و اقداماتی صورت گرفته بود که مسابقات جهانی ورزشهای پهلوانی و زورخانهای برای اولین بار در استان برگزار شود اما متاسفانه به دلیل نبود بودجه، این مسابقات برگزار نشد که اگر این مسابقات برگزار میشد بزرگترین اتفاق در زمینه ورزش باستانی کشور رقم خورده بود.
اصفهان رتبه نخست تعداد زورخانه های کشور را دارد
وی از زیرساختهای مناسب استان اصفهان زمینه ورزش باستانی گفت و تصریح کرد: در استان اصفهان ۱۳۵ زورخانه وجود دارد که از این نظر اصفهان در رتبه اول کشور قرار دارد و همه این زورخانه ها در استان فعال هستند، همچنین چند زورخانه در دست ساخت هم داریم که با افتتاح آنها تلاش برای ترویج فرهنگ پهلوانی بیشتر خواهد شد.
اخروی درباره اهمیت فرهنگ پهلوانی خاطر نشان کرد: هر چقدر فرهنگ پهلوانی و منش پهلوانان در زندگی روزمره انسان امروز بیشتر جای بگیرد به همان میزان از مشکلات عدیده اجتماعی آن کاسته خواهد شد و با توجه به این که استان اصفهان پایتخت فرهنگ پهلوانی و زورخانهای کشور است و با توجه به تعدد زورخانهها در این استان پتانسیل زیادی برای ترویج و حتی صدور این فرهنگ به اقصی نقاط کشور و جهان دارد.
وی از منابع انسانی استان در این رشته سخن گفت و ادامه داد: خوشبختانه از نظر نیروی انسانی و ورزشکار باستانی در همه ردههای سنی استان اصفهان بیهمتا است به طوری که در مسابقات استان که برگزار میشود به تعداد مسابقات کشوری، باستانیکار شرکت میکند و در هر مسابقه چیزی در حدود باستانیکار حضور پیدا می کند.
وی اصلیترین چالش ورزش باستانی را مسائل مالی عنوان کرد و افزود: مشکلات مالی نه فقط دامنگیر هیئت ورزشهای پهلوانی و زورخانهای بلکه گریبانگیر همه هیئت های ورزشی استان و اصلیترین چالش پیش روی این هیئت است تا جایی که ما به دلیل نبود بودجه و اسپانسر موفق به برگزاری لیگ داخلی استان تیم نشدیم و البته با توجه به این شرایط اقتصادی، چنین مشکلاتی طبیعی به نظر میرسد.
