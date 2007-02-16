مجمع به کاندیدایی غیر از خانواده کشتی رای نخواهد داد / معرفی نشدن 12 نماینده سازمان شبهه برانگیز است

جواد رفوگر دبیرسابق فدراسیون کشتی با بیان مطلب به خبرنگارمهر افزود : نمایندگان هیات ها با شناختی که از کاندیداها دارند انتخاب خودشان را انجام داده اند و تنها به کاندیدایی رای اعتماد خواهند داد که ازجنس کشتی باشد ومشکلات و کمبودهای این رشته را بدانند.



رفوگر اضافه کرد: با وجود اینکه دست هایی در کاراست تا به هر نحو ممکن چهره برخی از کاندیداها را مخدوش کنند و از این طریق زمینه موفقیت کاندیدای خاصی فراهم شود ولی اینگونه حربه ها دیگرکارساز نیست و روز ششم اسفند ماه جامعه کشتی با درایت و تیزبینی همیشگی خود بهترین گزینه را بر مسند ریاست فدراسیون کشتی انتخاب خواهد نشاند.



دبیرسابق فدراسیون کشتی در خصوص احتمال کناره گیری برخی از کاندیداها به نفع کاندیدای خاص در آستانه انتخابات اظهار داشت: هرگونه تصمیم گیری در این زمینه در چارچوب ائتلاف خانواده کشتی که متشکل از آقایان نمازیان ، ایرانمنش ، عفراتی ، دبیر، محبوبی ، فرجی و بنده است خواهد بود و این احتمال وجود دارد که شب قبل از انتخابات اعضای این ائتلاف به نفع کاندیدای خاصی که بر روی نام وی تمامی اعضا اتفاق نظر دارند ، کنار بروند.



وی در ادامه ضمن انتقاد از معرفی نشدن 12 نماینده سازمان در فاصله کوتاه باقی مانده تا انتخابات تصریح کرد : سازمان تربیت بدنی تاکنون نمایندگان خود را برای حضور در انتخابات معرفی نکرده و این تاخیر در فاصله تنها چند روز تا زمان برگزاری انتخابات تاحدودی شبهه انگیز است . سازمان باید هرچه زودتر نمایندگان ورزشکاران ، باشگاه ها ، آموزش و پرورش ، ارتش ، نیروی انتظامی و وزارت کار را معرفی کند تا کاندیداها این فرصت را داشته باشند برنامه ها و طرح های خود را برای اداره فدراسیون کشتی با آنها در میان بگذارند.



رفوگر در پایان ابراز امیدواری کرد روز ششم اسفند ماه با برگزاری انتخاباتی سالم و بدور از هرگونه شائبه ، فردی شایسته ، توانمند و برخواسته از جامعه کشتی سکان هدایت این رشته افتخار آفرین و مدال آور را برعهده بگیرد .