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۲۷ بهمن ۱۳۸۵، ۱۳:۲۷

سفیر هلند :

ایران موقعیت ممتازی در بخش کشاورزی دارد

سفیر هلند در ایران گفت: ایران با وجودی که موقعیت ممتازی در بخش کشاورزی در سطح جهان دارد، اما از قابلیت‌های این بخش استفاده نکرده است.

رادینک فان فولنهافن سفیر هلند در تهران درحاشیه بازدید از دومین نمایشگاه ادوات، ماشین آلات، و مکانیزاسیون کشاورزی در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد گفت: اقلیم متفاوت، آب و هوای مطلوب، وجود منابع آبی متعدد، موقعیت جغرافیایی مطلوب، و دسترسی به آبهای آزاد، ایران را در موقعیت ممتازی در دنیا قرار داده است.

 

وی گفت: با وجود مزایای فوق، متاسفانه به بخش کشاورزی ایران توجهی نشده است وهر چند دولت ایران گام های خوبی برداشته اما بیم آن می رود که وضعیت کشاورزی ایران دچار دگرگونی شود.

 

سفیر هلند در ایران افزود: آمادگی داریم در تمام زمینه ها با اولویت بخش کشاورزی با ایران همکاری کنیم. وی تصریح کرد: ایران می تواند در زمینه تولید گل و گیاه و صنایع تبدیلی از تجربیات هلند استفاده کند.

 

سفیر هلند افزود: نمایشگاه مذکور نشان داد بخش خصوصی و دولتی ایران در بخش کشاورزی در حال رشد و تعالی هستند.

کد مطلب 448573

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