تبیین دستاوردهای انقلاب از وظایف عمده صاحبان قلم و رسانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محسن محمودی بعد از ظهر شنبه در جلسه ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: وجود جناح ها و سلایق مختلف سیاسی در کشور امری طبیعی است، اما امروز باید در مشترکات به اجتماع برسیم، چرا که وظیفه همه در برهه کنونی سنگین است.

وی از اصحاب رسانه خواست با بررسی دقیق و بیش از پیش زوایای یک خبر نسبت به انتشار آن اقدام کنند و افزود: کسی نمی تواند، پاسخ آبروی رفته افراد را بدهد، باید روی حرف هایی که می زنیم، بسیار دقت کنیم و به شفاف سازی مسائل سیاسی و اجتماعی بپردازیم و در این مسیر تلاش کنیم.

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران بخش اعظمی از توفیقات این شورا را رسانه دانست و گفت: حدود ۵۰ میلیون الی ۶۰ میلیون نفر از جمعیت امروزی کشور زمان طاغوت را به خوبی درک نکرده و نمی دانند، وابستگی و عقب افتادگی چه معنایی دارد، باید دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان و این بخش عظیم جمعیت کشور تشریح شود.

وی به الگوگیری جلیقه زردهای فرانسه از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تمام توان خود را در حوزه شناساندن این نظام باید به کار بگیریم.