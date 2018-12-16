ساختار استقلال برای قهرمانی مشکل دارد/ پیشرفتی در لیگ هجدهم ندیدم

عبدالعلی چنگیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر و در خصوص عملکرد تیم های حاضر در لیگ هجدهم اظهار داشت: پیشرفتی در فوتبالمان نداشتیم واگر هم بوده مقطعی بوده است. ناگهان بعضی از تیم ها چند بازی را با پیروزی پشت سر گذاشته و به یک باره افت کرده اند.

وی تأکید کرد: اگر می خواهیم پیشرفت کنیم باید از فوتبال اروپا الگو برداری کنیم. آنها برنامه ریزی می کنند، زمان بندی دارند و می بینیم که همیشه فوتبالشان دارای رشد و شکوفایی بوده است اما متأسفانه در فوتبال ایران چنین اتفاقی نمی افتد. همواره شاهد پیشرفت مقطعی یک یا دو تیم در طول لیگ هستیم.

چنگیز در خصوص عملکرد استقلال در نیم فصل اول لیگ برتر نیز تصریح کرد: استقلال شروع خوبی نداشت. بازیکنان استقلال نتوانستند در بازی های ابتدایی نتایج قابل قبولی کسب کنند اما رفته رفته شکل تیمی خود را به دست آورده و توانستند در هفته های پایانی با ارائه بازی های خوب، نتایج قابل قبولی هم به دست بیاورند. شفر نهایت تلاش خود را به کار بسته تا بتواند به آنچه که مدنظرش است، دست پیدا کند اما اعتقاد دارم این مربی راه سختی در پیش دارد و باید با مشکلات و حواشی بجنگند تا بتواند در پایان به موفقیت دست پیدا کند.

پیشکسوت استقلال در پاسخ به این پرسش که «ارزیابی شما از نیم فصل دوم چه خواهد بود؟»، گفت: تیم های بالانشین همه به دنبال قهرمانی هستند، سپاهان، پدیده، استقلال، پرسپولیس و تراکتور، تیم هایی هستند که شرایط قهرمانی دارند و مطمئناً در پنجره نقل و انتقالات، تلاش مضاعفی خواهند کرد تا بازیکنان خوبی را جذب کرده و بتوانند به آنچه که مدنظرشان است، دست پیدا کنند اما عده ای از تیم ها انگار از اینکه در اواسط جدول قرار داشته باشند، همیشه راضی اند.

وی ادامه داد: بعضا می شنویم مدیرعامل های این تیم ها، اظهار رضایت می کنند از اینکه تیمشان در لیگ برتر می ماند و حضور در اواسط جدول برایشان بسیار پسندیده است. در انتهای جدول هم تیم هایی حضور دارند که از ابتدای شروع مسابقات، می دانند حرکت مثبتی نخواهند داشت و قطعاً به لیگ پائین تر سقوط خواهند کرد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: استقلال تیمی است که هدفش قهرمانی است اما متأسفانه ساختار این تیم مشکل دارد و باید کادر فنی و مدیریت تیم این مشکلات را هر چه زودتر برطرف کند. به هر حال استقلال هواداران بسیاری دارد که همیشه نگران تیمشان هستند و نمی خواهند استقلال را در پائین جدول ببینند.

چنگیز در خصوص مشکلات این روزهای داوری و اعتراض تیم ها به این مسئله اظهار داشت: داوران ما خوب هستند اما متأسفانه در کشور ما جایگاهی ندارند. درست برخلاف کشورهای اروپایی که داور از آرامش خاصی برخوردار است اما اینجا به دلیل عدم تأمین مسائل مالی و اتفاقاتی که در تمامی ورزشگاه ها رخ می دهد، داوران نمی‌توانند تمرکز خوبی بر روی بازی ها داشته باشند. این اتفاق باعث شده که تماشاگران پرخاشگر شده و علیه آنها شعار دهند. کمیته داوران باید در این خصوص تمهیداتی بیندیشد تا این اتفاقات به وجود نیاید.

وی تأکید کرد: بعضی اوقات داوران سوت هایی می زنند که جایگاه یک تیم را جابجا می کند و حتی در پایان فصل هم باعث می شود آن تیم به قهرمانی دست پیدا نکند.

پیشکسوت استقلال در پایان خاطرنشان کرد: شاید بعد از یک اشتباه، داور چند بازی محروم شود اما این موضوع تأثیری در نابودشدن یک تیم نخواهد داشت و آن تیم همیشه باید حسرت امتیازاتی را بخورد که با اشتباه داوری از دست داده است.