سارق تابلوهای اداره راه در شهرستان تاکستان دستگیر شد

سرهنگ کوروش عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در پی سرقتهای مکرر تابلوهای اداره راه در مسیر روستاهای شهرستان تاکستان موضوع شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ امام (ره) این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با انجام تحقیقات و اقدامات اطلاعاتی و فعال کردن گشت های نامحسوس یک سارق را حین سرقت در یکی از مسیرهای فرعی و روستایی شناسایی و در یک اقدام ضربتی دستگیر و برای بازجویی به کلانتری ۱۱ امام (ره) منتقل کردند.

سرپرست فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان تصریح کرد: متهم در بازجویی فنی ماموران به ۲۰ فقره سرقت اعتراف کرد و در بازرسی از منزل متهم تعدادی لوازم مسروقه نیز کشف و ضبط شد.

سرهنگ عزیزی یادآورشد: در این خصوص یک مالخر نیز دستگیر شد و متهمان برای سیر مراحل قانونی با تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند.