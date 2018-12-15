پیروزی شهرداری تبریز برابر قشقایی با گل بازیکن سابق تراکتور

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم و پایانی نیم فصل اول رقابت های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه های کشور ظهر امروز شنبه با برگزاری هفت دیدار در شهرهای مختلف سپری شد تا بدین ترتیب دور رفت این مسابقات به پایان برسد.

در یکی از این دیدارها تیم شهرداری تبریز در ورزشگاه اختصاصی خود به دیدار تیم قشقایی شیراز رفت و این دیدار در پایان با نتیجه یک بر صفر به نفع تیم تبریزی به پایان رسید.

شهرداری تبریز با این پیروزی جایگاه نهمی و تک رقمی خود را حفظ کرد و به تعطیلات نیم فصل رفت.

تک گل شهرداری تبریز در این دیدار را احمد امیرکامدار بازیکن سابق تراکتورسازی در دقیقه ۶۵ به ثمر رساند.