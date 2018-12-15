به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در ادامه پنجمین هفته از اعتراضات جلیقه‌ زردها در فرانسه شمار بازداشت شدگان به ۱۵۰ نفر افزایش یافت.

وزارت کشور فرانسه در بیانیه ای اعلام کرد: در پاریس تعداد تظاهرات‌کنندگان ۳ هزار نفر بوده است. همچنین حدود ۳۳ هزار و ۵۰۰ نفر در سراسر فرانسه در تظاهرات امروز شرکت کرده اند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، خبرنگار راشاتودی نیز از ناحیه صورت زخمی شده و هم اکنون به بیمارستان منتقل شده است.

تظاهرات کنندگان معترض در فرانسه موسوم به جلیقه زردها امروز و در پنجمین شنبه سیاه در تلاش برای ورود به خیابان «اُپِرا» « Avenue de l'Opéra»، (اَوِنُو دو لُپِرا) در مرکز شهر پاریس هستند.

بر اساس تصاویر منتشره، پلیس در تلاش برای مقابله با تجمع معترضان در این محل با آن ها درگیر شده است.

همچنین خبرهای مخابره شده در این باره حاکیست، بر اثر برخورد راننده ای با یک خودروی دیگر در اطراف موانع کارگذاشته شده توسط معترضان در منطقه Soissons، یک زن ۴۴ ساله جان خود را از دست داده است.