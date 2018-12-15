به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان که با تودیع و معارفه استاندار البرز همراه بود، گفت: بهعنوان نماینده عالی دولت در استان البرز با جمعیت سهمیلیوننفری از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم بود.
وی با اشاره به اینکه دغدغههای موردنظر وزارت کشور در خصوص انتخاب استانداران را موردتوجه قرار دادهام، گفت: اعتدال، پاک دستی و امانتداری را در دستور کاردارم.
استاندار البرز با اشاره به وجود نیروهای جوان در استان، گفت: باید چالشهای پیش روی توسعه استان شناسایی شود، در حوزههای راه، اشتغال، آسیبهای اجتماعی، افزایش اعتمادسازی مردم و رعایت حقوق شهروندی گامهای مهمی برداشتهایم.
شهبازی با اشاره به اهمیت تحقق سیاستهای کلی نظام، گفت: حتماً از جایگاه حقوقی که در اختیار دولت و نمایندگان آن است برای اتحاد و انسجام استان بهره خواهیم برد.
وی در بخش دیگری از اعتماد وزیر کشور تشکر کرد و گفت: راهبردهای کاری را در شوراهای مختلف استان دنبال کردهایم و در جلسهای که با وزیر کشور داشتهام خطمشیهای ایشان که رضایتمندی مردم و مشارکتهای مردمی است را موردتوجه قرار داده و به آن عمل میکنم.
محمدعلی نجفی استاندار سابق نیز در ادامه این جلسه با تأکید بر اینکه در مدت حضورش در استان با دستگاههای مختلف همکاری لازم را داشته است، گفت: در این استان فرهیختگان بسیاری زندگی میکنند.
وی با اشاره به اینکه برای ارتقای استان تلاش کردهام، گفت: معتقدم کارهای زیادی وجود دارد که باید انجام شود تا شرایط استان بهتر از گذشته شود.
استاندار سابق البرز در بخش دیگری با اشاره به کمک و مساعدت ائمه جمعه استان بهویژه نماینده ولیفقیه و همچنین نمایندگان مردم البرز در مجلس، گفت: طبق آمار استان البرز در حوزه فضای کسبوکار رتبه ۲۱ را به خود اختصاص داده است.
نجفی با تأکید بر اینکه البرز به مدیران خبره و کار بلد نیاز دارد، گفت: صداقت و درستی در امور همیشه کارساز است در صورت تحقق این مهم بهترین نتایج حاصل میشود.
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