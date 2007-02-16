تعرفه های بیمارستان امام خمینی کرج همچنان خصوصی است

کبری جودکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق موافقت هیئت دولت ، بیمارستان امام خمینی کرج به بخش دولتی واگذار خواهد شد اما تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی این طرح و اعلام رسمی واگذاری این بیمارستان به بخش دولتی تعرفه های آن دولتی نخواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بسیاری از شهروندان به محض اطلاع از موافقت با واگذاری این بیمارستان به بخش دولتی انتقاداتی به مجموعه بیمارستان وارد کرده اند که منصفانه نیست زیرا آنها مطابق قوانین تا زمانی که بیمارستان در دست بخش خصوصی است باید مطابق تعرفه های این بخش ، ویزیت و هزینه خدمات خود را دریافت کنند.

جودکی تصریح کرد: به محض واگذاری قطعی بیمارستان به بخش دولتی تعرفه های بخشهای مختلف بیمارستان در کمیته ای ویژه مورد بررسی قرار می گیرد و اجرا می شود.

وی پیش بینی کرد: واگذاری کامل بیمارستان امام خمینی کرج به بخش دولتی ، در سال آینده محقق شود.

به گزارش مهر ، حدود 3 ماه قبل هیئت دولت موافقت خود را با واگذاری بیمارستان خصوصی امام خمینی (ره) کرج به بخش دولتی اعلام کرد.