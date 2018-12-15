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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۷:۴۷

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان:

قهرمانی راحت به دست نیامد /نظری در مورد داوری ندارم

قهرمانی راحت به دست نیامد /نظری در مورد داوری ندارم

اهواز ـ مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: ۶ ماه تلاش کردیم و قهرمانی نیم‌فصل راحت به دست نیامد.

به گزارش خبرنگار مهر، میگوئل تکسیرا عصر امروز پس از تساوی تیمش در برابر استقلال خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: بازی سختی بود و این را پیش‌بینی کرده بودیم. حتی بازیکنان تیم هم گفته بودیم که شروع بازی باید محکم و قوی باشند چرا که حریف بازیکنان خوبی دارد و قطعا در خانه بازی خوبی به نمایش خواهد گذاشت. 

وی افزود: ما چند موقعیت داشتیم و آن پنالتی حریف هم نباید گرفته می‌شد. در نیمه دوم هم خوب بازی کردیم و می‌توانستیم بازی را به سود خودمان تغییر دهیم ولی حریف بسیار بسته و دفاعی بازی کرد. 

تکسیرا با اشاره به اینکه به هدف خود در این بازی که کسب پیروزی بود نرسیدیم، عنوان کرد: با وجود این به هدف خود که کسب قهرمانی در نیم‌فصل اول لیگ برتر بود دست یافتیم. جا دارد از هوادارانمان که از اصفهان به اهواز آمدند و تیم ما را مورد حمایت قرار دادند نیز تشکر کنم. 

مربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با تأکید بر اینکه کسب عنوان قهرمانی در نیم فصل راحت به دست نیامد، گفت: در مدت ۶ ماه اخیر سخت تلاش کردیم و کاری کردیم که سپاهان مدتهاست به آن دست نیافته بود. 

وی در خصوص عملکرد داور این دیدار نیز گفت: در مورد داوری هیچ حرفی ندارم. 

کد مطلب 4485830

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