ترامپ وزیر کشور آمریکا را اخراج کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا لحظاتی پیش در پیامی توئیتری از اخراج وزیر کشور خود خبر داد.

رئیس جمهوری آمریکا در این پیام نوشت: «رایان زینکی» (Ryan Zinke) وزیر کشور تا آخر سال جاری میلادی از دولت کنار خواهد رفت. وی خدمات زیادی را به کشور ارائه کرد و لذا می خواهم از او تشکر کنم.

دونالد ترامپ در ادامه افزود: دولت آمریکا هفته آینده گزینه خود برای احراز این تصدی را اعلام خواهد کرد.

این در حالیست که مطابق با اظهارات تحلیل گران خبری، ترامپ پس از انتخابات میان دوره ای کنگره این کشور در نوامبر سال جاری میلادی و شکست در آن به ویژه در مجلس نمایندگان، موج جدیدی از برکناری ها را آغاز کرده است.