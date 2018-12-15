خانه جوانان اردبیل استیجاری و فاقد امکانات اولیه است

به گزارش خبرنگار مهر، سیامک احدزاده عصر شنبه در ستاد ساماندهی امور جوانان استان اردبیل تصریح کرد: فعالیت ۶۷ سازمان مردم نهاد مجوزدار در استان اردبیل و طی فرایند کسب مجوزهای قانونی برای ۱۰ سمن دیگر ضرورت برخورداری از امکانات بیشتری برای خانه جوانان استان اردبیل را یادآور می‌شود.

وی افزود: با توجه ویژه به امکانات سخت‌افزاری و نرم افزاری فعالیت‌های خانه جوان که ویژه تمامی فعالیت‌های قانونی جوانان است به شکل کیفی و منسجم‌تری پیش خواهد رفت.

نائب‌رئیس مجمع سمن‌های جوان استان اردبیل با قدردانی از حمایت‌های انجام یافته مسئولان در خصوص درنظر گرفتن محل ویژه برای فعالیت‌های بیشتر جوانان، اضافه کرد: برخورداری از مجموعه‌ای به نام «خانه جوان» نقطعه عطف فعالیت سمن‌های اردبیلی بوده و با برخورداری از این سرپناه تمامی برنامه‌ها شکل منسجم‌تری را به خود خواهد گرفت.

احدزاده یادآور شد: در شرایطی که پیش از این برخی از موسسات به صورت چندمنظوره و در حوزه‌های متنوعی فعالیت می‌کردند، ورود سمن‌ها به بخش‌های مختلف باعث پیشرفت هر چه مناسب فعالیت‌های درنظر گرفته شده به صورت تخصصی می‌شود.

سمن‌ها به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت کنند

دبیر مجمع سمن‌های جوان استان اردبیل نیز در این جلسه تصریح کرد: شش سمن علمی و پژوهشی اردبیل در حوزه جوان تصمیم گرفتند تا با قرارگیری در کنار هم شبکه علمی و پژوهشی جوانان استان را تشکیل دهند.

علی محمدیان ادامه داد: با این اقدام ارزشمند اردبیل به دومین استان کشور تبدیل می‌شود که دبیرخانه مستقل علمی و پژوهشی جوانان در آن تشکیل شده است.

به گفته وی تمامی سمن‌ها باید به سمت دانش‌بنیان شدن پیش روند تا فعالیت‌های علمی و پژوهشی در مرحله عمل نیز منجر به کارآفرینی و شکوفایی اقتصادی و رفع کمبودهای موجود شود.