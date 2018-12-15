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۲۴ آذر ۱۳۹۷، ۱۸:۰۹

همکاری بنیاد بیماری های نادر با دانشگاه علوم پزشکی تهران

همکاری بنیاد بیماری های نادر با دانشگاه علوم پزشکی تهران

بنیاد بیماری های نادر ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، برای گسترش همکاری های علمی در زمینه بیماری های نادر تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان علمی بنیاد بیماری های نادر ایران متشکل از دکتر حمیدرضا ادراکی مدیر عامل و مهدی نوروزی معاون علمی پژوهشی بنیاد با حضور در دفتر محمدعلی صحراییان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تفاهم نامه ای با محوریت توسعه همکاری های علمی و پژوهشی در زمینه شناسایی و درمان بیماری های نادر امضا کردند.

حمیدرضا ادراکی با بیان اینکه همکاری با دانشگاه ها و محیط های آکادمیک جهت ارتقاء سطح علمی و شیوه های  نوین درمان ضروریست ابراز امیدواری کرد که این تفاهم نامه نقطه شروع مناسبی برای انجام پروژه های تحقیقاتی در مورد بیماران نادر و افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از این بیماری ها باشد.

وی افزود: بنیاد از نظر اطلاعاتی ظرفیت بسیار خوبی برای پژوهشگران دارد و این تفاهم نامه بستر مناسبی برای علاقمندان به پژوهش در زمینه بیماری های نادر است.

کد مطلب 4485856
حبیب احسنی پور

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