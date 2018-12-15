همکاری بنیاد بیماری های نادر با دانشگاه علوم پزشکی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان علمی بنیاد بیماری های نادر ایران متشکل از دکتر حمیدرضا ادراکی مدیر عامل و مهدی نوروزی معاون علمی پژوهشی بنیاد با حضور در دفتر محمدعلی صحراییان معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران، تفاهم نامه ای با محوریت توسعه همکاری های علمی و پژوهشی در زمینه شناسایی و درمان بیماری های نادر امضا کردند.

حمیدرضا ادراکی با بیان اینکه همکاری با دانشگاه ها و محیط های آکادمیک جهت ارتقاء سطح علمی و شیوه های نوین درمان ضروریست ابراز امیدواری کرد که این تفاهم نامه نقطه شروع مناسبی برای انجام پروژه های تحقیقاتی در مورد بیماران نادر و افزایش سطح آگاهی و پیشگیری از این بیماری ها باشد.

وی افزود: بنیاد از نظر اطلاعاتی ظرفیت بسیار خوبی برای پژوهشگران دارد و این تفاهم نامه بستر مناسبی برای علاقمندان به پژوهش در زمینه بیماری های نادر است.