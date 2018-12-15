رشد ۱۶ درصدی کشف سرقت در استان سمنان/ ۲۴۳۰ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد اسماعیل حداد دباغی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی ناجا استان سمنان ضمن بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون دو هزار و ۴۵۵ مورد سرقت در سطح استان کشف و ضبط‌شده است، ابراز داشت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی بابیان اینکه در هشت‌ماهه امسال در ارتباط با انواع سرقت دو هزار و ۴۳۱ نفر در سطح استان سمنان دستگیر شدند، اضافه کرد: با توجه به اینکه وظیفه ذاتی پلیس حفظ امنیت شهروندان است لذا در ارتباط با انواع سرقت با دقت بسیار سرقت‌ها را رصد می‌کند.

رئیس پلیس پیشگیری استان سمنان بابیان اینکه علاوه بر ناجا مردم نیز در پیشگیری از سرقت نقش مهم دارند، ابراز داشت: باز گذاشتن در ماشین و ساختمان‌ها، انبارهای بدون نگهبان، ساختمان‌های نیمه‌کاره دارای مصالح ازجمله مواردی است که در تیررس سارقان قرار دارد بنابراین با حفاظت بیشتر می‌توان ضریب امنیت را در جامعه افزایش داد.

حداد دباغی بابیان اینکه بالا بودن قیمت‌ها و پایین بودن قدرت خرید مردم زمینه را برای ارتکاب جرم فراهم می‌کند، اضافه کرد: این مهم می‌طلبد تا مردم هم‌راستا با پلیس ناجا در طرح‌های امنیت اجتماعی مشارکت بیشتری داشته باشند.

وی اضافه کرد: از مردم و شهروندان تقاضا داریم در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک بلافاصله مراتب را به نیروی انتظامی اطلاع دهند تا نسبت به رفع آن در اسرع وقت اقدام شود.