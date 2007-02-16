کریمی در آستانه محرومیت/ رسیدگی به سه شکایت مس

به گزارش خبرنگار مهر، طبق رأی تاریخ 18/2/85 شورایعالی استیناف، فیروز کریمی به دلیل اهانت به داور به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود اما این مربی تاکنون نسبت به پرداخت جریمه خود اقدامی نکرده است.

به همنی منظور کمیته انضباطی از تاریخ ابلاغ این رأی (24/11/85) ده روز به کریمی برای پرداختن این مبلغ مهلت داده است که در غیر این صورت طبق آئین‌نامه انضباطی از حضور این مربی در مسابقات رسمی ممانعت به عمل خواهد آمد.

همچنین روز دوشنبه 30/11/85، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در 3 جلسه متوالی به سه شکایت از باشگاه مس کرمان رسیدگی خواهد کرد.

بر این اساس در ساعت 15 آن روز، به موضوع اختلاف در قرارداد رضا نصیرزاده، ساعت15:15 در خصوص مطالبه رسول زیوری و ساعت 15:30 در مورد دعوی امین راستی مبنی بر مطالبه وجه ناشی از قرارداد به طرفیت باشگاه مس کرمان پرداخته خواهد شد، ضمن اینکه در این سه جلسه نیک نفس مدیرعامل باشگاه مس کرمان حاضر خواهد بود.