معوقات کارگران شهرداری کاشان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابریشمی راد بعدازظهر شنبه در نشست خبری ضمن اشاره به معوقات این نهاد به کارگران خود اظهار داشت: کارگران شهرداری کاشان سه ماه حقوق معوقه دارند و این در حالی است که تا پایان سال دو ماه از این سه ماه را تسویه می کند.

وی با بیان اینکه درآمد شهرداری از سه حوزه کسب و پیشه، خودرو و نوسازی است، افزود: شهرداری کاشان در حوزه کسب و پیشه ۲۲ میلیارد تومان، خودرو ۱۱ میلیارد تومان و نوسازی ۷۰ میلیارد تومان از شهروندان طلب دارد.

معوقه کارگران شهرداری کاشان کمتر از یک سوم مطالبات این نهاد از مردم است

شهردار کاشان با بیان اینکه حقوق معوقه کارگران شهرداری کاشان کمتر از یک سوم مطالبات این نهاد از مردم است، افزود: پروژه زیرگذر مدخل کاشان به طول یک هزار و ۸۰۰ متر بوده که دارای ۱۲ پل همسطح و در دو فاز اجرایی می شود.

وی با بیان اینکه فاز نخست این پروژه از ۲۰۰ متر قبل از میدان منتظری شروع و تا میدان ولیعصر ادامه دارد، خاطرنشان کرد: تنها دو مغازه در فاز نخست نیاز به آزادسازی داشته که تماما انجام شده و برخی از آزادسازی ها در فاز دوم نیز انجام شده و مابقی آن در حال پیگیری است.

ابریشمی راد از حذف تاسیسات شهری، انتقال درختان و حذف آب نماها، بلوک و جدول ها به جهت آماده سازی فاز نخست پروژه زیرگذر مدخل کاشان خبر داد و گفت: ساخت این پروژه دو سال به طول می انجامد و هزینه های آن نیز به صورت نقدی و غیر نقدی در قالب زمین و تراکم پرداخت می شود.

۷۰ درصد هزینه ها غیرنقدی و مابقی نقدی درنظر گرفته شده است

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد هزینه ها غیرنقدی و مابقی نقدی درنظر گرفته شده است، افزود: شهرداری کاشان ۱۱۳ پروژه فعال شامل ۸۶ مورد در حوزه ابنیه، ۲۷ مورد در حوزه راهسازی در دست اقدام داشته و به مرور افتتاح می شود.

شهردار کاشان با بیان اینکه فرودگاه کاشان تعطیل نیست، خاطرنشان کرد: فرودگاه کاشان پرواز غیرنظامی ندارد و از آنجا که شهرداری آژانس مسافرتی نبوده به دلیل افزایش قیمت شهروندان بلیت خریداری نکرده و بر همین اساس پروازهای غیر نظامی متوقف شد.

وی از ایجاد فضایی ویژه کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: در پارکی که مقرر شده در فاز دوم به بهره برداری برسد و تجارب موفق باغ کتاب تهران در این محیط عملیاتی می شود.